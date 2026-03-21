José Ángel Bichir sobrevive a caída de tercer piso: su madre lo llama “milagro de Dios”

La familia de José Ángel Bichir ha calificado como extraordinaria su supervivencia tras un accidente que pudo haber terminado en tragedia. Su madre, la actriz Patricia Pascal, compartió un relato que rápidamente se volvió viral por la carga emocional de sus palabras.

Según explicó en entrevista, el actor no cayó directamente al vacío, sino que unos cables intervinieron en su descenso, reduciendo la fuerza del impacto. Para ella, no hay duda: se trató de un hecho casi divino.

"Lo sostuvieron los ángeles", expresó, al tiempo que insistió en que lo ocurrido fue “un milagro de Dios”. Sus declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del actor han expresado alivio.

El accidente: qué se sabe hasta ahora

El incidente ocurrió en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, José Ángel Bichir fue localizado inconsciente en la parte baja de un edificio ubicado en la intersección de las calles Uxmal y Xola.

Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron lesiones importantes, entre ellas fractura facial y un cuadro de abdomen agudo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

Preocupación por José Ángel Bichir Especial

Las autoridades, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la caída, ya que el actor residía en el tercer piso del inmueble.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles oficiales, mientras el caso continúa en manos del Ministerio Público.

La recuperación: entre el alivio y la incertidumbre

Tras varios días hospitalizado, José Ángel Bichir fue dado de alta, marcando un paso importante en su proceso de recuperación. A su salida, el actor ofreció breves declaraciones a medios, en las que agradeció la atención recibida.

Reconoció que el episodio ha sido difícil tanto para él como para su familia, y adelantó que se encuentra en una etapa de asimilación emocional. Incluso, no descartó buscar apoyo psicológico para enfrentar las secuelas del accidente.

José Ángel Bichir Especial

A pesar de la gravedad de las lesiones, su evolución ha sido favorable, lo que ha sido interpretado por su entorno cercano como una señal positiva tras el susto inicial.

La preocupación de su madre por su futuro

Más allá del accidente, Patricia Pascal también compartió una inquietud que toca una problemática más amplia dentro de la industria del entretenimiento.

Según relató, su hijo ha expresado preocupación por su futuro profesional, en un contexto donde —afirma— el número de seguidores en redes sociales puede influir más que la trayectoria actoral.

José Ángel Bichir tras su accidente Especial

La actriz aprovechó para enviar un mensaje respetuoso tanto a medios como a seguidores, subrayando la importancia del trabajo periodístico y evitando señalamientos. Su postura ha sido bien recibida, destacando por su tono conciliador en medio de una situación delicada.

Una dinastía actoral marcada por el talento

José Ángel Bichir forma parte de una de las familias más reconocidas del medio artístico en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir.

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A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos de cine y televisión como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José: El Príncipe de la Canción, consolidando su lugar dentro de la industria.

Un caso que sigue en desarrollo

Por ahora, la prioridad es la recuperación del actor. Su familia ha pedido respeto y prudencia mientras avanzan tanto su rehabilitación como las investigaciones oficiales.

El caso de José Ángel Bichir no solo ha generado atención mediática por lo impactante del accidente, sino también por el componente humano detrás de la historia: el miedo, la esperanza y la fe.

José Ángel Bichir mezcalent

En palabras de su madre, lo ocurrido no tiene otra explicación que no sea extraordinaria. Y mientras las autoridades buscan respuestas, su entorno celebra lo más importante: que sigue con vida.

AAAT*