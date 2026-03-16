Yolanda Andrade reaparece en la playa; este es su estado de salud

Yolanda Andrade publicó una fotografía en sus historias de su cuenta de Instagram, en donde se ve a la conductora en la playa durante este fin de semana. En la publicación, Andrade aparece acompañada por su hermana, Marilé Andrade.

La difusión de esta fotografía ocurre tras los señalamientos difundidos a finales del año pasado sobre Marilé. En ese periodo, circularon versiones que indicaban un presunto secuestro de la presentadora por parte de su hermana. Esta información fue desmentida posteriormente a través de comunicados emitidos por la familia.

ELA, la enfermedad que padece Yolanda Andrade

Los usuarios de la red social reaccionaron a la publicación de la conductora de 54 años. Los comentarios se centraron en el aspecto físico de Andrade. Actualmente, la presentadora se encuentra bajo tratamiento médico debido a un diagnóstico clínico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad que afecta el sistema nervioso. Este padecimiento se caracteriza por ser neurodegenerativo y de avance progresivo en el cuerpo del paciente. Los reportes médicos oficiales indican que, hasta la fecha, no existe una cura definitiva para esta condición de salud.

La actividad pública de Andrade registra un incremento desde principios del mes de febrero. En esa fecha, la conductora retomó su participación en las grabaciones del programa de televisión que copresenta junto a Montserrat Oliver. El anuncio de su regreso se realizó a través de las redes sociales del proyecto.

Durante su reincorporación al foro de grabación, Andrade emitió un mensaje dirigido a los espectadores del programa. En la grabación, la conductora confirmó su regreso a las actividades laborales frente a las cámaras. También proporcionó detalles específicos sobre el protocolo médico que sigue de forma diaria.

Yolanda Andrade explica su proceso de salud

Andrade explicó que se encuentra atravesando un proceso de salud que requiere atención constante. La presentadora informó que asiste a sesiones de terapia como parte de su tratamiento integral. Añadió que porta un catéter en la zona del pecho para facilitar la administración de sus medicamentos.

En el mismo video, la conductora detalló que su tratamiento incluye la ingesta diaria de múltiples pastillas. Andrade expresó que la rutina médica y los procedimientos le generan episodios de cansancio. Sin embargo, reconoció que estas medidas son una parte obligatoria para el manejo de su enfermedad.

La conductora habló sobre lo que quiere hacer antes de morir Instagram

Yolanda Andrade aparece en la playa

Previo a la publicación de la fotografía en la playa, Andrade difundió otro material audiovisual en sus plataformas. El video tuvo como objetivo enviar una felicitación a Andreia Lopes por su cumpleaños. Los seguidores de la presentadora señalaron la fluidez en su capacidad de habla durante este clip.

En una entrevista reciente concedida a los medios de comunicación, Andrade habló sobre su futuro laboral. La presentadora comunicó su decisión de mantener su participación activa en los programas de televisión. Condicionó su continuidad en los foros a la preservación de sus capacidades físicas.

La conductora estableció que seguirá trabajando mientras conserve la facultad de hablar y caminar por su cuenta. Andrade mencionó ante la prensa que es consciente del desarrollo progresivo de su diagnóstico médico. Finalizó sus declaraciones indicando que la convivencia en el set de grabación forma parte de su rutina habitual.