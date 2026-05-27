Conciertos de junio 2026 en CDMX: fechas y recintos; Zayn, Julieta Venegas y más
Llegamos a la mitad del año y en este mes se realizarán varios conciertos en la Ciudad de México; ¿a cuáles irás?
Junio no solo nos avisa que llegamos a la mitad del año, sino que también durante este mes podremos disfrutar de varios conciertos en la Ciudad de México con la llegada de artistas nacionales, así como internacionales.
Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de junio 2026
Estadio GNP
- Carlos Vives y Silvestre Dangond- 16 de junio
- Zayn- 20 de junio
- Los Tigres del Norte- 27 de junio
Palacio de los Deportes
- Pulp- 2 de junio
- Milo J- 6 de junio
- Rawayana- 7 de junio
- Rush- 18 y 20 de junio
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Shenel Johns- 26 de junio
Autódromo Hermanos Rodríguez
- KEINEMUSIK- 11 de junio
Auditorio Nacional
- MONSTA X- 4 de junio
- Matisse- 6 de junio
- Lara Campos- 14 de junio
- Julieta Venegas- 17 de junio
- Jesse & Joy- 19 de junio
- Gloria Trevi- 20 de junio
Lunario del Auditorio Nacional
- Little Jesus- 3, 4, 5, 7, 14 de junio
- Te vi en un planetario- 6 de junio
- Aranza- 19 de junio
- Millonario- 21 de junio
- Jaime Varela- 26 de junio
- Jorge Muñiz- 27 de junio
Arena Ciudad de México
- José Ars y J Ars- 15, 16 y 17 de junio
Estadio Banorte
- Inauguración Mundial con J Balvin, Maná, Danny Ocean, Los ángeles AZULES, Belinda y más- 11 de junio
La Maraka
- Daniela Spalla y Esteman- 4 y 19 de junio
- Beatriz Adriana- 7 de junio
- Baxter- 11 de junio
- La Castañeda- 20 de junio
- Siamés- 27 de junio
Circo Volador
- Onslaught- 6 de junio
Pepsi Center
- I hate models- 5 de junio
- Rhapsody- 6 de junio
- Ovy on the drums- 18 de junio
- Asian Kung-Fu Generation- 28 de junio
Foro Puebla
- Los Pericos- 3 de junio
- Nd koni’- 5 de junio
Teatro Metrópolitan
- Leire Martínez- 1 de junio
- Pomme- 3 de junio
- Metronomy- 4, 5 de junio
- The Growlers- 6 de junio
- HONNE- 8 de junio
- Boa- 10 de junio
- Iseo & Dodosound- 11 de junio
- Los ángeles negros- 13 de junio
Campo Marte
- L’ Impératrice- 11 de junio
- Polo & Pan- 17 de junio
- HUGEL- 19 de junio
- Parcels- 20 de junio
- Purple Disco Machine- 23 de junio
- Mathame- 26 de junio
- The Pride Celebration BonBon- 27 de junio
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?