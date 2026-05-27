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Conciertos de junio 2026 en CDMX: fechas y recintos; Zayn, Julieta Venegas y más 

Llegamos a la mitad del año y en este mes se realizarán varios conciertos en la Ciudad de México; ¿a cuáles irás?

Por: Paola Jiménez

Checa todos los conciertos que ocurrirán en junio
Checa todos los conciertos que ocurrirán en junioEspecial

Junio no solo nos avisa que llegamos a la mitad del año, sino que también durante este mes podremos disfrutar de varios conciertos en la Ciudad de México con la llegada de artistas nacionales, así como internacionales.

Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.

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Conciertos en CDMX de junio 2026

Estadio GNP

  • Carlos Vives y Silvestre Dangond- 16 de junio
  • Zayn- 20 de junio
  • Los Tigres del Norte- 27 de junio
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Palacio de los Deportes

  • Pulp- 2 de junio
  • Milo J- 6 de junio
  • Rawayana- 7 de junio
  • Rush- 18 y 20 de junio
Fotos: Daniel Betanzos
Fotos: Daniel Betanzos.

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

  • Shenel Johns- 26 de junio

Autódromo Hermanos Rodríguez

  • KEINEMUSIK- 11 de junio

Auditorio Nacional

  • MONSTA X- 4 de junio
  • Matisse- 6 de junio
  • Lara Campos- 14 de junio
  • Julieta Venegas- 17 de junio
  • Jesse & Joy- 19 de junio
  • Gloria Trevi- 20 de junio
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Lunario del Auditorio Nacional

  • Little Jesus- 3, 4, 5, 7, 14 de junio
  • Te vi en un planetario- 6 de junio
  • Aranza- 19 de junio
  • Millonario- 21 de junio
  • Jaime Varela- 26 de junio
  • Jorge Muñiz- 27 de junio
'No tenemos miedo, nos gusta el rock, el pop, nos gusta todo y no nos importa poner canciones de todos los géneros en un disco', dijo Santiago Casillas, líder de Little Jesus. (Cortesía Casete)
Little Jesus. (Cortesía Casete)

Arena Ciudad de México

  • José Ars y J Ars- 15, 16 y 17 de junio

Estadio Banorte

  • Inauguración Mundial con J Balvin, Maná, Danny Ocean, Los ángeles AZULES, Belinda y más- 11 de junio
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Captura de Pantalla

La Maraka

  • Daniela Spalla y Esteman- 4 y 19 de junio
  • Beatriz Adriana- 7 de junio
  • Baxter- 11 de junio
  • La Castañeda- 20 de junio
  • Siamés- 27 de junio
Daniela Spalla con bufanda y Esteman con playera negra
Daniela Spalla y Esteman 

Circo Volador

  • Onslaught- 6 de junio

Pepsi Center

  • I hate models- 5 de junio
  • Rhapsody- 6 de junio
  • Ovy on the drums- 18 de junio
  • Asian Kung-Fu Generation- 28 de junio

Foro Puebla

  • Los Pericos- 3 de junio
  • Nd koni’- 5 de junio

Teatro Metrópolitan

  • Leire Martínez- 1 de junio
  • Pomme- 3 de junio
  • Metronomy- 4, 5 de junio
  • The Growlers- 6 de junio
  • HONNE- 8 de junio
  • Boa- 10 de junio
  • Iseo & Dodosound- 11 de junio
  • Los ángeles negros- 13 de junio
Leire Martínez
Leire Martínez

Campo Marte

  • L’ Impératrice- 11 de junio
  • Polo & Pan- 17 de junio
  • HUGEL- 19 de junio
  • Parcels- 20 de junio
  • Purple Disco Machine- 23 de junio
  • Mathame- 26 de junio
  • The Pride Celebration BonBon- 27 de junio

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

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