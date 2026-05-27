Conciertos de junio 2026 en CDMX: fechas y recintos; Zayn, Julieta Venegas y más 

Junio no solo nos avisa que llegamos a la mitad del año, sino que también durante este mes podremos disfrutar de varios conciertos en la Ciudad de México con la llegada de artistas nacionales, así como internacionales.

Aquí te dejamos la lista de recintos y las fechas en las que se presentarán varios artistas en la Ciudad de México.

Cuartoscuro

Conciertos en CDMX de junio 2026

Estadio GNP

Carlos Vives y Silvestre Dangond- 16 de junio

Zayn- 20 de junio

Los Tigres del Norte- 27 de junio

Instagram

Palacio de los Deportes

Pulp- 2 de junio

Milo J- 6 de junio

Rawayana- 7 de junio

Rush- 18 y 20 de junio

Fotos: Daniel Betanzos .

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Shenel Johns- 26 de junio

Autódromo Hermanos Rodríguez

KEINEMUSIK- 11 de junio

Auditorio Nacional

MONSTA X- 4 de junio

Matisse- 6 de junio

Lara Campos- 14 de junio

Julieta Venegas- 17 de junio

Jesse & Joy- 19 de junio

Gloria Trevi- 20 de junio

Instagram

Lunario del Auditorio Nacional

Little Jesus- 3, 4, 5, 7, 14 de junio

Te vi en un planetario- 6 de junio

Aranza- 19 de junio

Millonario- 21 de junio

Jaime Varela- 26 de junio

Jorge Muñiz- 27 de junio

Little Jesus. (Cortesía Casete)

Arena Ciudad de México

José Ars y J Ars- 15, 16 y 17 de junio

Estadio Banorte

Inauguración Mundial con J Balvin, Maná, Danny Ocean, Los ángeles AZULES, Belinda y más- 11 de junio

Captura de Pantalla

La Maraka

Daniela Spalla y Esteman- 4 y 19 de junio

Beatriz Adriana- 7 de junio

Baxter- 11 de junio

La Castañeda- 20 de junio

Siamés- 27 de junio

Daniela Spalla y Esteman

Circo Volador

Onslaught- 6 de junio

Pepsi Center

I hate models- 5 de junio

Rhapsody- 6 de junio

Ovy on the drums- 18 de junio

Asian Kung-Fu Generation- 28 de junio

Foro Puebla

Los Pericos- 3 de junio

Nd koni’- 5 de junio

Teatro Metrópolitan

Leire Martínez- 1 de junio

Pomme- 3 de junio

Metronomy- 4, 5 de junio

The Growlers- 6 de junio

HONNE- 8 de junio

Boa- 10 de junio

Iseo & Dodosound- 11 de junio

Los ángeles negros- 13 de junio

Leire Martínez

Campo Marte

L’ Impératrice- 11 de junio

Polo & Pan- 17 de junio

HUGEL- 19 de junio

Parcels- 20 de junio

Purple Disco Machine- 23 de junio

Mathame- 26 de junio

The Pride Celebration BonBon- 27 de junio

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?