Todo lo que debes saber del reestreno de 'Demon Slayer: Castillo Infinito' en cines

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito volverá a cines de México por tiempo limitado y en un formato especial para fans que quieren vivir la batalla final de Tanjiro en pantalla grande.

Crunchyroll anunció que la película regresará a complejos seleccionados de Cinépolis del 28 de mayo al 2 de junio, exclusivamente en ScreenX, un formato inmersivo que expande la imagen hacia los costados de la sala.

El reestreno llega después del éxito de su reciente exhibición en este formato, que permitió ver la película con una experiencia de 270 grados gracias a tres pantallas: una frontal y dos laterales.

A diferencia de una función tradicional, ScreenX busca que ciertas secuencias se sientan más envolventes, algo especialmente atractivo para una película cargada de peleas, efectos visuales y momentos de acción. Medios especializados ya habían reportado que esta edición en ScreenX se proyectaba únicamente en cinco complejos Cinépolis de México.

La película estará disponible nuevamente solo durante unos días, por lo que los fans de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke tendrán una ventana corta para verla en este formato.

¿Cuándo se reestrena Demon Slayer: Castillo Infinito?

El reestreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito será del 28 de mayo al 2 de junio.

La exhibición será por tiempo limitado y únicamente en formato ScreenX, por lo que no se trata de un regreso amplio a todas las salas ni de funciones tradicionales en todo el país.

Este reestreno busca responder a la demanda de los fans que no alcanzaron a verla en ScreenX durante su exhibición reciente o que quieren repetir la experiencia en una sala más inmersiva.

Demon Slayer aun no tiene confirmadas fechas de estreno CrunchyRoll

¿En qué cines estará Demon Slayer en ScreenX?

La película regresará a cines seleccionados de Cinépolis. Los complejos confirmados son:

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Mitikah

Cinépolis Parque Las Antenas

Cinépolis VIP Samara

Cinépolis Plaza Morelia

Esto significa que la disponibilidad será muy limitada y concentrada principalmente en la Ciudad de México, área metropolitana y Morelia. La lista coincide con los complejos que ya habían sido reportados para la experiencia ScreenX de Castillo Infinito en México.

¿Dónde comprar boletos?

Los boletos estarán disponibles en:

Taquillas de Cinépolis

Sitio web de Cinépolis

App de Cinépolis

Hay una excepción importante: los boletos para Cinépolis Parque Toreo estarán únicamente a la venta en las taquillas del cine, de acuerdo con la información difundida para este reestreno.

La recomendación para los fans es revisar horarios directamente en la cartelera de Cinépolis, ya que las funciones pueden variar según complejo, disponibilidad y demanda.

Demon Slayer regresará a cines en 2027 y 2029 Especial

¿Qué es ScreenX y por qué importa en Demon Slayer?

ScreenX es un formato de cine multiproyección que utiliza una pantalla frontal y dos pantallas laterales para ampliar el campo de visión del espectador hasta 270 grados. En lugar de ver toda la película solo al frente, algunas secuencias se expanden hacia los muros laterales, creando una sensación más envolvente.

En una película como Demon Slayer: Castillo Infinito, este formato puede tener un atractivo especial porque el anime se apoya mucho en movimiento, velocidad, escenarios imposibles y combates visualmente intensos.

El Castillo Infinito, por ejemplo, es un espacio cambiante y desorientador dentro de la historia. Por eso, verlo en un formato que extiende la imagen hacia los lados puede reforzar esa sensación de inmersión.

¿De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito es el primer largometraje de una trilogía cinematográfica que adapta la batalla final de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge.

La historia continúa el camino de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Exterminio de Demonios en su enfrentamiento contra Muzan Kibutsuji y las Lunas Superiores. Tras los acontecimientos previos del anime, los cazadores son arrastrados al Castillo Infinito, una fortaleza cambiante controlada por los demonios, donde comienzan combates decisivos para el cierre de la historia.

Demon Slayer regresará hasta 2027 y 2029 Especial

La película funciona como el inicio del desenlace de Kimetsu no Yaiba, por lo que no es una historia independiente ni un resumen. Está pensada para quienes ya vienen siguiendo el anime y quieren ver en cine el arranque de la batalla final.

Una película récord para el anime

El regreso a salas ocurre después de que Castillo Infinito se convirtiera en uno de los fenómenos más importantes del anime en cines. Tras su estreno original, la película rompió marcas de taquilla y fue presentada como la película de anime más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial.

También se posicionó como la película de anime número uno en América Latina, un dato que ayuda a explicar por qué México vuelve a recibir funciones especiales. La franquicia tiene una base de fans muy fuerte en la región, y cada estreno relacionado con Demon Slayer suele generar alta demanda en salas.

Además de su respuesta comercial, la película recibió reconocimiento en circuitos de premios, con nominaciones y menciones en espacios como los Golden Globes, Producers Guild of America y la lista larga de BAFTA en la categoría de película animada.

¿Conviene verla si ya la viste en cine?

Para quienes ya vieron Castillo Infinito en una sala tradicional, el atractivo principal de este reestreno está en el formato. ScreenX no cambia la historia, pero sí modifica la forma de ver algunas secuencias al expandir parte de la imagen hacia los lados.

Esto puede hacer diferencia en escenas de acción, ataques con respiraciones, movimientos de cámara y momentos dentro del Castillo Infinito. La experiencia apunta más a fans que quieren revivir la película en una versión más inmersiva que a espectadores casuales.

También puede ser una buena oportunidad para quienes no la alcanzaron en su estreno original o prefieren verla en pantalla grande antes de esperar su llegada a plataformas.

bgpa