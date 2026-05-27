Chiosan cuenta cómo nació “Ma”, el disco más personal de Austin TV

Hay bandas que regresan por nostalgia, pero hay otras que lo hacen porque todavía tienen algo que decir . Austin TV pertenece definitivamente al segundo grupo.

Dentro de esa historia, una pieza fundamental ha sido Chiosan, la tecladista, sintetista y creadora visual que ayudó a construir la identidad atmosférica y emocional de la banda desde sus primeros discos.

Fiel al lema de la agrupación, “tu cara no importa, importas tú”, la músico mexicana convirtió los sintetizadores, samplers y pianos en una de las firmas más reconocibles del sonido de Austin TV.

Después de una pausa que comenzó en 2013 y de un regreso emocionalmente explosivo con Rizoma e Indra, la banda ha lanzado Ma, un nuevo disco que no solo marca otra etapa sonora, sino probablemente la más íntima y vulnerable de toda su carrera.

Para Chiosan, quien además de música también desarrolla proyectos de ilustración, diseño y arte experimental desde Londres, este álbum representa una transformación profunda: un disco atravesado por el duelo, la maternidad y una sensibilidad femenina que nació en medio de pérdidas personales muy fuertes.

Austin TV se prepara para una gira en varios países. IG: @soychiosan

El anuncio del nuevo álbum ya empezó a mover a la comunidad que durante años convirtió a Austin TV en una banda de culto.

Cuando lo ves lejano es como: sí, ya grabamos el disco, pero todavía faltan muchos procesos. Grabación, mezcla, masterización, decidir si sale físico. Todavía se siente lejos. Pero ahorita que ya está cerca, empiezas a sentir toda esa efervescencia dentro de ti. Ya es como: ahí viene, ahí viene”.

La banda lanzó recientemente dos sencillos de este nuevo concepto: primero “171” y hace unos días ”Kokoro”, antes del lanzamiento oficial este 26 de mayo en el Foro Indie Rocks de la CDMX. Por lo que el momento de compartirlo con el público volvió a despertar esa sensación infantil que pocas cosas conservan después de tantos años de carrera.

Siempre se siente esa cosquillita, como cuando eres chiquito y es Día de Reyes. Saber que ya la gente puede escuchar algo nuevo tuyo es muy emocionante”.

La nueva etapa arrancará además con una gira europea, algo que ocurrió casi por accidente.

“El tour va a empezar en Europa y fue por azar del destino. Ahora los “jetlagueados” van a ser ellos, no yo”, dice entre risas desde Londres, ciudad donde vive desde hace varios años.

Su historia allá comenzó antes incluso del silencio de Austin TV. La banda viajó para musicalizar una puesta en escena junto a bailarines, coro y orquesta. Ahí conoció a quien hoy es su pareja.

Tuvimos una relación a distancia durante cuatro años y después decidí venirme. Nunca imaginé que iba a acabar viviendo acá”.

Desde Inglaterra, Chiosan construyó otra vida creativa sin desconectarse nunca de México ni de la agrupación.

Chiosan ha establecido su familia en Londres IG: @soychiosan

Formó una familia, desarrolló proyectos visuales y musicales propios y convirtió la creatividad en una especie de motor permanente.

Todos somos creativos. Ves a los niños y nacen creando mundos todo el tiempo”.

Durante la pausa de Austin TV publicó un libro ilustrado para enseñar piano a niños, lanzó su proyecto solista Onironauta, creó ropa infantil con sus ilustraciones y ahora diseña lámparas impresas en 3D con personajes fantásticos.

Chiosan lanzó un libro. IG: @soychiosan

Tengo una banda de unicornios que tocan música”, cuenta divertida. Cada lamparita es un unicornio con un instrumento diferente”.

También trabaja en un nuevo fanzine inspirado en su hijo Ronnie.

Es una historia sobre un niño que me estaba esperando en la luna antes de nacer”.

Toda esa sensibilidad terminó filtrándose en Ma, un disco que la propia banda entiende como un proceso emocional completo. Mientras componían el álbum, las madres de Totore y Chris Nayer fallecieron con muy poco tiempo de diferencia.

Fueron eventos muy fuertes”, recuerda Chiosan. “Cuando un progenitor parte, todo se mueve. La carga emocional y espiritual cambia completamente”.

La pérdida transformó la manera en que las canciones fueron tomando forma.

Siento que acomodamos el disco como pasa el duelo. Primero viene la negación, el enojo, la rabia. No sabes cómo reaccionar. Después todo empieza a descender poco a poco hasta llegar a otra etapa más cercana a la aceptación”.

Por eso el álbum se llama Ma.

No solo es ‘ma’ de madre. También viene de una filosofía asiática sobre el vacío”.

Ese concepto atraviesa toda la narrativa del disco.

Nosotros siempre pensamos el vacío de una manera negativa, pero en realidad el vacío está lleno. Gracias al espacio vacío entre tus manos existe el sonido cuando aplaudes”.

La banda se alista para una nueva etapa. IG: @soychiosan

La idea, explica, era convertir el duelo en un espacio de reflexión más que en un lugar oscuro.

Tal vez el vacío solamente es una pausa. Un momento para entender cosas de ti que no conocías”.

Austin TV siempre ha trabajado desde los conceptos, pero esta vez la experiencia parece todavía más íntima. El resultado, según Chiosan, es uno de los discos más emocionales de la banda.

Este disco tiene muchísimas atmósferas. Mucho volumen. Se siente gordito, como una nube abrazándote”.

Aunque aclara que también hay momentos agresivos y tensos.

Hay canciones muy filosas, muy intensas. El disco empieza así, muy arriba, y después poco a poco cae en algo mucho más suave. Como dejarte caer hacia atrás sabiendo que hay un colchón esperándote”.

La transformación sonora también responde al momento vital de la banda. Austin TV ya no busca repetir fórmulas ni vivir atrapado en la nostalgia de sus discos clásicos.

No somos las mismas personas ni siquiera que hace un año. Todo cambia: la música que escuchas, las películas, los libros, la vida”.

Por eso cada álbum necesita tener una identidad propia.

Sabes que es Austin cuando lo escuchas, pero no queremos hacer otra vez Fontana Bella. Sería aburrido para nosotros”.

Para Ma, todos modificaron sus herramientas de trabajo: nuevos sintetizadores, pedales, texturas y formas de construir atmósferas.

Siempre quiero encontrar algo distinto en cada disco. Aunque sea un instrumento nuevo o un sonido diferente”.

En medio de todo eso, Chiosan también enfrenta otra dimensión completamente nueva para ellos: la maternidad.

“Ronnie sabe que su mamá hace muchas cosas además de ser mamá”.

Chiosan es parte fundamental de Austin TV. IG: @soychiosan

Las giras implican separaciones largas, aunque intenta reducirlas lo más posible.

Cuando vayamos a Estados Unidos quiero que sean máximo tres semanas. No quiero estar lejos tanto tiempo. Soy la única mamá del grupo y todos me apoyan muchísimo. Estoy agradecida de que sean hombres que entienden esa parte”.

Ese acompañamiento también terminó reforzando el espíritu colectivo que Austin TV ha defendido desde siempre: crear desde la conexión humana, emocional y artística.

“Todo está conectado”, dice Chiosan. “Nunca sabes qué cosa que haces hoy va a cambiar algo dentro de diez años”.

Ese entramado de pérdidas, cambios, maternidad, distancia y nuevas búsquedas desemboca en Ma, un disco que no intenta escapar del vacío, sino aprender a escucharlo.