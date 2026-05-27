Después del éxito que tuvo su primera temporada, “Asesinato para principiantes” regresó a Netflix con nuevos episodios y otro caso que vuelve a poner a Pip Fitz-Amobi en el centro del peligro.v

La serie protagonizada por Emma Myers estrenó su segunda temporada este 27 de mayo de 2026 y retomó la historia justo después de los acontecimientos que marcaron el caso de Andie Bell.

Aunque Pip intentó dejar atrás las investigaciones y recuperar algo de tranquilidad, la desaparición de un joven dentro de Little Kilton terminó arrastrándola otra vez a un ambiente lleno de secretos, presión y sospechas.

¿De qué trata y por qué tienes que ver “Asesinato para principiantes” temporada 2? Netflix

¿De qué trata la segunda temporada de “Asesinato para principiantes”?

La nueva temporada muestra a Pip Fitz-Amobi tratando de lidiar con las consecuencias emocionales que dejó el primer caso.

Después de descubrir la verdad detrás del asesinato de Andie Bell, la protagonista decidió mantenerse lejos de cualquier investigación criminal. Mientras tanto, el pueblo se preparaba para el juicio contra Max Hastings, personaje interpretado por Henry Ashton.

Pero todo cambia cuando Jamie Reynolds, hermano de Connor, desaparece sin dejar rastro días antes de que comience el proceso judicial.

A partir de ese momento, Pip vuelve a involucrarse en una investigación que rápidamente empieza a revelar nuevos secretos dentro de Little Kilton.

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¿Por qué debería ver “Asesinato para principiantes”?

La segunda temporada adapta “Good Girl, Bad Blood”, el segundo libro de la saga escrita por Holly Jackson.

A diferencia de la primera entrega, donde el misterio giraba alrededor de un crimen ocurrido años atrás, ahora la historia se desarrolla en tiempo real y con una presión mucho más inmediata para la protagonista.

Netflix mantuvo el formato de seis episodios, cada uno con una duración cercana a los 50 minutos, pensados para verse en maratón desde el día del estreno.

La plataforma también conservó a gran parte del elenco principal, incluyendo a Zain Iqbal como Ravi Singh, uno de los personajes más importantes dentro de la historia y aliado cercano de Pip.

En esta ocasión, el reparto también suma a Eden H. Davies, quien interpreta a Jamie Reynolds, pieza clave del nuevo misterio.

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La serie profundizará en las secuelas emocionales de Pip

Más allá del caso principal, la nueva temporada también explora cómo el primer crimen afectó emocionalmente a Pip.

Durante los episodios, la protagonista enfrenta ansiedad, presión social y el miedo constante de volver a involucrarse en situaciones peligrosas. Todo eso mientras intenta encontrar pistas sobre Jamie y descubre que varios habitantes del pueblo siguen ocultando información.

Ese tono más oscuro es justamente uno de los elementos que ha diferenciado a “Asesinato para principiantes” de otras series juveniles recientes.

Aunque la producción mantiene elementos adolescentes y relaciones personales importantes para la trama, el suspenso sigue siendo el eje principal de la historia.

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A qué hora se estrenó la temporada 2 en México

En México, los nuevos capítulos de “Asesinato para principiantes” estuvieron disponibles desde las 4:00 de la mañana del 27 de mayo.

La serie llegó completa a la plataforma, permitiendo que los fans puedan ver todos los episodios en formato maratón.

Con el regreso de Pip a las investigaciones y un nuevo caso que amenaza nuevamente la tranquilidad de Little Kilton, Netflix apuesta otra vez por una historia que mezcla drama adolescente, misterio y secretos escondidos dentro de una comunidad aparentemente tranquila.