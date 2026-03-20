Yeri Mua cancela su tour en México: paso a paso para tu reembolso del concierto

La influencer y cantante Yeri Mua no se presentará en ninguna de las fechas programadas de su gira en el país. A través de un comunicado, la empresa OCESA informó que los conciertos fueron cancelados debido a complicaciones logísticas imprevistas.

Según el mensaje, la situación es completamente ajena a la artista, al promotor y a los recintos. Sin embargo, horas después, la propia Yeri Mua ofreció una versión que generó aún más conversación.

Las fechas afectadas incluían:

19 de abril: Auditorio Nacional – Ciudad de México

24 de abril: Teatro Estudio Cavaret – Guadalajara

25 de abril: Auditorio Explanada – Puebla

1 de mayo: ShowCenter – Monterrey

2 de mayo: Foro Arpa – Querétaro

La versión de Yeri Mua: “fue un flop”

A través de sus historias de Instagram, Yeri Mua sorprendió al dar su propia explicación sobre la cancelación.

La influencer aseguró que el tour no tuvo la respuesta esperada, calificándolo como un “flop”, además de revelar que ya no trabaja con el equipo que anteriormente manejaba su carrera.

Estas declaraciones contrastan con el comunicado oficial y desataron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron su sinceridad, mientras otros cuestionaron la organización detrás de la gira.

Yeri Mua Instagram

Paso a paso: cómo solicitar tu reembolso

Tras la cancelación, los asistentes buscan recuperar su dinero. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Compras en línea (Ticketmaster)

Paso 1: No necesitas hacer ningún trámite.

No necesitas hacer ningún trámite. Paso 2: El reembolso se hará automáticamente a tu tarjeta.

El reembolso se hará automáticamente a tu tarjeta. Paso 3: El tiempo estimado es de 5 a 15 días hábiles, aunque puede tardar hasta 30 días dependiendo del banco.

2. Compras en taquilla o centros Ticketmaster

Paso 1: Los reembolsos inician el 1 de abril .

Los reembolsos inician el . Paso 2: Debes acudir al mismo punto de venta.

Debes acudir al mismo punto de venta. Paso 3: Lleva: boletos físicos, identificación oficial, tarjeta (si no lo pagaste en efectivo)

3. Compras con Eticket

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No se devuelven Envío: No reembolsable

Reacciones y polémica en redes

La cancelación no solo generó molestia entre fans, sino también un intenso debate digital. La combinación de un comunicado oficial que habla de logística y una versión de la artista que menciona un “flop” ha alimentado la polémica.

Para muchos seguidores, este episodio refleja los retos de llevar la popularidad digital al escenario en vivo, mientras que otros consideran que la transparencia de Yeri Mua podría jugar a su favor.

Un momento clave en su carrera

La cancelación del tour representa un punto de inflexión para Yeri Mua, quien ha construido una base sólida de seguidores en redes sociales, pero ahora enfrenta el desafío de consolidarse en la industria musical.

Por ahora, no hay información sobre una posible reprogramación de las fechas. Lo único claro es que los fans deberán enfocarse en recuperar su dinero mientras esperan noticias sobre el futuro de la influencer en los escenarios.

AAAT*