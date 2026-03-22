¡Yami Safdie conquista el Lunario! Una noche de 'sold out', flores amarillas y amor a México

Este fin de semana, el Lunario del Auditorio Nacional se transformó en el refugio personal de Yami Safdie. La artista argentina, demostró por qué es una de las figuras más sólidas del pop actual al presentarse ante un recinto totalmente lleno, marcando un hito en su relación con el público mexicano.

Desde el primer instante, la propuesta visual dejó clara la narrativa de la noche: una cama situada sobre el escenario simbolizó la vulnerabilidad de su proceso creativo. Bajo el concepto de su tour Querida Yo. Visiblemente emocionada Yami inició su presentación con los temas Tengo, Pedazos, + Te Vale, Odio odiarme y Devuélvemela, los cuales marcaron el pulso emocional del primer bloque.

La conexión con sus seguidores fue absoluta. "No me va a alcanzar la vida para agradecerles esta noche", confesó la cantante entre aplausos, visiblemente conmovida por la respuesta de una audiencia que no dejó de corear cada verso.

Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional Luis Gutiérrez

Uno de los puntos más destacados de la velada ocurrió cuando la euforia se desbordó con la aparición de Sabino. El rapero mexicano sumó su estilo único a Yo nunca fui la mala, tema que, pese a ser ya un fenómeno viral en redes sociales, aún no llega a las plataformas digitales. La química entre ambos dejó a los asistentes con la esperanza de que esta versión sea un lanzamiento oficial.

Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional Luis Gutiérrez

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Safdie aprovechó la energía de la noche para interpretar Cuéntame, su próxima colaboración con el compositor español Alejandro Sanz. De igual forma la artista Argentina Paz Carrara subió al escenario para acompañarla durante el tema Estoy aprendiendo.

Siguiendo la tradición de su país natal de regalar flores amarillas en el día de la Primavera, la intérprete tuvo el detalle de obsequiar algunas a los presentes para celebrar la primavera en México, creando un momento visualmente poético que preparó el terreno para una versión inolvidable del tema Flores amarillas.

Yami Safdie en el Lunario del Auditorio Nacional Luis Gutiérrez

En un gesto de profundo respeto y amor por México, Yami dedicó un segmento especial a honrar las raíces musicales del país. Con una ejecución impecable, regaló versiones de clásicos contemporáneos: Hasta la raíz (Natalia Lafourcade), Disfruto (Carla Morrison), Sabor a mí (el eterno bolero mexicano) y Limón y Sal (Julieta Venegas), generando una emoción, nostalgia y alegría compartida entre el público presente.

Tras poco más de hora y media de música y un repertorio de 25 canciones, el cierre llegó de la mano de "Querida Yo", el himno que da nombre a su disco. Para el final definitivo, eligió "En otra vida", dejando una sensación agridulce y mágica que envolvió a los fans. Ese final pareció no ser suficiente para los presentes, quienes pedían una canción más. Yami sin dudarlo cerro la noche con broche de oro interpretando el tema “Simplemente No me Quieras”.

Yami Safdie no solo ofreció un concierto; Consolidó su relación con México entregando amor, cariño y respeto.