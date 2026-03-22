Hannah Montana especial 20 aniversario: cuándo y a qué hora ver el programa con Miley Cyrus

Hannah Montana regresa con un especial que celebra sus 20 años desde su estreno original, apostando por la nostalgia y nuevos contenidos para los fans. Este lanzamiento reúne momentos inéditos, música y entrevistas que permiten recordar por qué la serie se convirtió en un fenómeno juvenil.

A diferencia de otros reencuentros, esta producción no solo revive escenas icónicas, también presenta material nunca antes visto y recreaciones de espacios muy recordados, como la casa de los Stewart y el famoso clóset del personaje.

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¿De qué tratará el especial del 20 aniversario de Hannah Montana?

El especial tiene un formato que mezcla documental con entrevista, lo que permite ver tanto imágenes exclusivas como momentos musicales. A lo largo del programa, Miley Cyrus comparte experiencias y reflexiones sobre su etapa como el personaje.

Hannah Montana Especial

La dirección estuvo a cargo de Sam Wrench y el proyecto fue grabado frente a una audiencia en vivo, un detalle que recuerda el estilo original de la serie y que aporta una experiencia más cercana.

Uno de los elementos principales es la entrevista conducida por Alex Cooper, donde se aborda el impacto que tuvo Hannah Montana en la carrera de Miley y en la cultura pop.

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Durante el especial, la cantante también recordará momentos importantes de su carrera, repasará canciones y compartirá experiencias relacionadas con su etapa como Hannah Montana. A esto se suma la inclusión de material inédito, ya que se ha confirmado que habrá imágenes de archivo nunca antes vistas.

¿Quiénes aparecen en el especial de Hannah Montana?

La figura principal del especial será Miley Cyrus, quien retoma el protagonismo en esta celebración. La conducción estará a cargo de Alex Cooper, conocida por su trabajo en el podcast Call Her Daddy.

Sin embargo, el proyecto no se limita a una sola persona. Disney adelantó que habrá caras conocidas e invitados sorpresa, lo que sugiere la posible participación de actores y figuras relacionadas con la serie original.

Captura de pantalla

“Hannah Montana” contó con un elenco que incluyó a Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Billy Ray Cyrus y Moisés Arias, además de diversas estrellas invitadas a lo largo de sus temporadas, como Dolly Parton, los Jonas Brothers, Taylor Swift y Jesse McCartney.

De acuerdo con el tráiler, entre los nombres confirmados se encuentran Billy Ray Cyrus, quien interpretó al padre de Miley en la serie, y Tish Cyrus-Purcell, madre de la artista y productora ejecutiva del especial.

Fecha y a qué hora ver el especial de Hannah Montana

El estreno está programado para el martes 24 de marzo, una fecha que coincide con el aniversario número 20 del primer episodio transmitido en Disney Channel.

Horarios de estreno por país

El especial llegará a Disney+ en distintos horarios según la región:

México y Centroamérica: 1:00 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y el Caribe: 3:00 a.m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 4:00 a.m.

España: 8:00 a.m.

Captura de pantalla

Estos horarios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la plataforma.

¿Dónde ver el especial de Hannah Montana?

Para ver el especial, es necesario contar con una suscripción activa a Disney+. El contenido estará disponible directamente en el catálogo de la plataforma.

En Estados Unidos, también podrá verse a través de Hulu para quienes tengan el paquete combinado con Disney+.

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