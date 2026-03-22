Festivales por la paz reúnen a más de 260 mil personas en Tecámac y Tijuana

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz arrancó este fin de semana con sus primeras jornadas en Tecámac, Estado de México, y Tijuana, Baja California, a través de dos encuentros de gran formato —el Festival Atmósfera Mundialista y el Festival Territorios de Paz— que reunieron a miles de personas en torno a la música y la convivencia comunitaria.

Con la asistencia de más de 260 mil personas en su primera jornada, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, como parte de la estrategia integral de atención a las juventudes, basada en el derecho a la cultura y en la construcción de una cultura de paz.

Se trata de una política pública de alcance nacional, territorial y comunitario que llevará festivales y conciertos gratuitos —grandes, medianos y comunitarios, de diversos géneros— a las 32 entidades del país, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, para acercar la cultura a más de 7 millones de jóvenes y abrir espacios de encuentro, participación y convivencia. Es una estrategia que atiende las causas desde la cultura, recupera el espacio público y fortalece el tejido social desde los territorios.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz forma parte de una visión que reconoce a la cultura como un derecho y al espacio público como un lugar para construir comunidad.

“La paz se construye también desde la cultura: al abrir espacios para que las y los jóvenes se encuentren, participen y ejerzan sus derechos. Este circuito acerca festivales gratuitos a todo el país como parte de una política que fortalece el tejido social desde los territorios”, afirmó.

En la Monumental Playas de Tijuana, Carín León inauguró el circuito con un concierto que reunió a miles de asistentes de ambos lados de la frontera, en una noche en la que el espacio público se convirtió en punto de encuentro, celebración y convivencia comunitaria.

Alrededor de las 21 h, una efusiva ovación recibió al cantautor, quien se adueñó del escenario con su voz y presencia. El público se entregó en todo momento y, como dice su canción: “Se nos hizo miel la Luna y un concierto pa’ Tijuana”.

Por su parte, en el municipio de Tecámac, Estado de México, el Festival Atmósfera Mundialista reunió a miles de personas con las presentaciones de Lila Downs y Siddhartha, en una jornada que reafirmó el papel de la música como espacio de encuentro y participación comunitaria.

El Circuito Nacional de Festivales por la Paz ofrece propuestas para diversos públicos. Hace una semana, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), reunió a más de 100 asistentes en el Eurojazz; para el fin de semana que recibe la primavera, Lila Downs, Siddhartha y Bronco se presentaron en el festival Atmósfera Mundialista, en el municipio de Tecámac, Estado de México, y el próximo 28 de marzo llevará a Caloncho al estado de Oaxaca.

Con ello, el Gobierno de México reafirma una política cultural que pone en el centro a las juventudes, amplía el acceso gratuito a la cultura y fortalece la vida comunitaria a través de una programación nacional que hace de la paz una construcción cotidiana.

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