Will Smith rechazó protagonizar Matrix y años después explicó por qué tomó esa decisión

Will Smith está de cumpleaños, y mientras celebra un año más de vida, su trayectoria en Hollywood vuelve a poner sobre la mesa algunas de las decisiones profesionales que marcaron su carrera. Una de las más curiosas ocurrió a finales de los años 90, cuando el actor tuvo la oportunidad de interpretar a Neo en Matrix, pero decidió rechazar el papel para protagonizar Wild Wild West.

Sin embargo, Smith decidió no aceptar la propuesta de las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

Foto: Instagram willsmith

¿Por qué Will Smith rechazó el papel de Neo?

Años después de aquella decisión, el propio actor contó en un video cómo fue el encuentro con las Wachowski y qué fue lo que ocurrió durante la presentación de Matrix.

En ese momento, las directoras todavía tenían poca experiencia en Hollywood, pues únicamente habían realizado Lazos ardientes. De acuerdo con el relato de Smith, durante la reunión intentaron explicarle la propuesta de la película utilizando una escena de acción para describir uno de los recursos visuales que querían desarrollar.

La idea consistía en imaginar a un personaje saltando y deteniéndose en pleno aire mientras una cámara podía mostrar la acción desde diferentes ángulos.

Smith reconoció que las cineastas tenían una propuesta innovadora, pero la manera en que se la presentaron no terminó de convencerlo.

Keanu Reeves en su icónica escena de Matrix. Foto: Grosby Group

¿Qué película eligió Will Smith en lugar de Matrix?

Tras rechazar la oportunidad de interpretar a Neo, el actor decidió protagonizar Wild Wild West , cinta en la que compartió créditos con Kevin Kline.

Con el paso de los años, Smith ha hablado con bastante autocrítica sobre aquella elección. Incluso llegó a referirse a Wild Wild West como uno de los trabajos de su carrera de los que menos orgulloso se siente.

La comparación entre ambas películas hizo que la decisión cobrara todavía más relevancia, especialmente después del enorme impacto que tuvo Matrix tras su estreno.

Foto: Especial

¿Will Smith cree que habría cambiado Matrix?

El actor también reflexionó sobre lo que habría ocurrido si hubiera aceptado convertirse en Neo.

Smith explicó que, desde su perspectiva, la película habría tenido una configuración diferente en su reparto. En particular, recordó que Keanu Reeves terminó siendo la elección adecuada para interpretar al protagonista, mientras que Laurence Fishburne dio vida a Morfeo.

El propio Smith considera que la combinación que finalmente llegó a la pantalla funcionó de manera excepcional y que su participación podría haber modificado algunos de los elementos que terminaron convirtiendo a Matrix en una película tan reconocida.

¿Qué dijo Will Smith sobre Keanu Reeves?

Al recordar aquella oportunidad, Smith destacó el trabajo de Keanu Reeves y Laurence Fishburne, quienes terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales de la película.

Con el paso de los años, el actor incluso ha bromeado con que su rechazo terminó siendo beneficioso para el proyecto, pues considera que Reeves encajó perfectamente como Neo.

De esta manera, una de las decisiones profesionales más curiosas de la carrera de Smith terminó convirtiéndose en una historia que todavía genera conversación entre los seguidores de la película.

Foto: IG

Matrix llegó a los cines en 1999 y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, mientras que Wild Wild West tuvo una recepción mucho más complicada y no consiguió repetir el impacto esperado.

Por ello, la elección de Smith quedó como uno de esos momentos de Hollywood en los que un actor tuvo la oportunidad de formar parte de una franquicia histórica, pero terminó tomando otro camino.

Años después, el propio Will Smith ha reconocido que aquella decisión no salió como esperaba y que, al mirar hacia atrás, entiende por qué Matrix terminó funcionando tan bien con Keanu Reeves como Neo.