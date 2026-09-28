¿Viste a Guillermo del Toro en Los Simpson? El curioso cameo que pocos recuerdan

Guillermo del Toro ha demostrado su fascinación por los monstruos en películas como El laberinto del fauno y Hellboy. Sin embargo, también llevó su pasión por estas criaturas a Los Simpson, donde tuvo una aparición que algunos seguidores del director mexicano podrían haber pasado por alto.

En 2019, el cineasta se convirtió en un personaje amarillo y apareció junto al señor Burns en un episodio de la temporada 30. Además de prestar su voz, aprovechó la escena para hablar sobre su infancia y su interés por los monstruos clásicos del cine.

Aunque Del Toro ya había colaborado con la serie animada, aquella fue una participación diferente, pues apareció interpretándose a sí mismo dentro de una historia protagonizada por Homero Simpson.

Guillermo del Toro apareció junto al señor Burns en Los Simpson durante un episodio de la temporada 30. Los Simpson

¿En qué capítulo apareció Guillermo del Toro en Los Simpson?

El cameo de Guillermo del Toro en Los Simpson ocurrió en el episodio 15 de la temporada 30, titulado 101 Mitigations, conocido en español como 101 atenuantes, que se estrenó originalmente el 3 de marzo de 2019 en Estados Unidos.

La historia comienza cuando Homero utiliza el automóvil del dueño de la tienda de historietas sin su autorización. Sin embargo, termina involucrado en un problema legal que podría llevarlo a prisión.

Para evitar una condena, Lisa descubre que su padre podría beneficiarse de un video que presente sus cualidades personales y consiga que el tribunal considere reducir su castigo.

Es entonces cuando aparece el señor Burns, quien anteriormente había utilizado una estrategia parecida para intentar mejorar su imagen ante la justicia. El responsable de realizar aquella grabación había sido nada menos que Guillermo del Toro.

Durante su participación, el cineasta habla sobre su infancia y recuerda su fascinación por criaturas como Frankenstein, King Kong y Godzilla. Después, utiliza esa misma pasión para presentar al señor Burns como alguien incomprendido.

La escena juega con la imagen del millonario de Springfield y con el interés del director por los monstruos.

Del Toro intenta establecer una comparación entre aquellas criaturas cinematográficas y las experiencias personales de Burns.

Además de aparecer caracterizado con sus lentes y su aspecto habitual, el mexicano prestó su propia voz para interpretar al personaje en la versión original del episodio.

Días antes del estreno, el director compartió en sus redes sociales una imagen de su versión animada junto al señor Burns, acompañada de un mensaje que adelantaba su participación en el programa.

Guillermo del Toro habló de su fascinación por los monstruos durante su cameo en Los Simpson en 2019. Los Simpson

Guillermo del Toro ya había trabajado en Los Simpson antes de su cameo

La aparición de Guillermo del Toro en Los Simpson no fue su primera colaboración con la familia amarilla. Seis años antes, el director mexicano había recibido una invitación para crear una introducción especial de Halloween.

En 2013, Del Toro estuvo a cargo de la secuencia inicial de Treehouse of Horror XXIV, el segundo episodio de la temporada 25, que se estrenó el 6 de octubre de aquel año en Estados Unidos.

A diferencia de su cameo, en esta ocasión el cineasta trabajó detrás de cámaras y aprovechó la oportunidad para transformar Springfield en un escenario lleno de criaturas y referencias al cine de terror.

La introducción, de casi tres minutos de duración, recuperó personajes de sus propias películas y rindió homenaje a distintas producciones que influyeron en su carrera.

Entre las referencias que aparecen durante la secuencia destacan las siguientes.

Hellboy , con el jardinero Willie caracterizado como el personaje.

El laberinto del fauno , con el señor Burns convertido en el Hombre Pálido.

Titanes del Pacífico , con un enfrentamiento entre un robot gigante y un monstruo.

El resplandor , con Bart escribiendo repetidamente una frase mientras Stephen King aparece detrás de él.

Los pájaros , con una referencia al director Alfred Hitchcock.

La secuencia también incluye criaturas clásicas como Drácula y el monstruo de Frankenstein, además de referencias a otras producciones de ciencia ficción y terror.

El señor Burns se transforma en el Hombre Pálido de El laberinto del fauno durante la introducción dirigida por Guillermo del Toro. Los Simpson

¿Cómo surgió la colaboración de Guillermo del Toro con Los Simpson?

El director mexicano explicó que para desarrollar aquella introducción tomó como inspiración las ilustraciones de la revista estadounidense MAD, conocidas por incluir numerosos detalles y referencias que los lectores podían descubrir al observarlas.

Su intención fue aprovechar cada escenario para incorporar personajes y situaciones relacionadas con el cine fantástico, sin modificar por completo la estructura de la presentación original de Los Simpson.

Uno de los momentos más particulares ocurre cuando Lisa Simpson cae a través del sofá familiar y llega a un escenario inspirado en El laberinto del fauno, donde encuentra a sus familiares caracterizados como personajes de la película.

El trabajo del cineasta recibió una nominación en la edición 41 de los premios Annie, dentro de la categoría de storyboard para una producción animada de televisión. La nominación también reconoció la participación de Guy Davis y Ralph Sosa.