Guillermo del Toro volverá a Morelia para presentar “El laberinto del fauno”

Guillermo del Toro volverá a Morelia. El cineasta mexicano será uno de los invitados de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentará El laberinto del fauno a 20 años de su estreno, una película que convirtió sus obsesiones por los monstruos, la infancia, los cuentos y la violencia en una obra que trascendió el cine fantástico.

La cinta tendrá una Gran Gala dentro del festival, que se realizará del 16 al 25 de octubre, y contará con la presencia de su director. Será también el regreso de Del Toro a un encuentro cinematográfico con el que mantiene una relación cercana: en 2022, durante el 20 aniversario del FICM, presentó en Morelia la premiere mexicana de Pinocho.

Guillermo del Toro volverá a Morelia con “El laberinto del fauno". Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22

Para Daniela Michel, fundadora y directora general del FICM, la ocasión tiene un significado especial no solo por la película, sino por la dificultad de coincidir con uno de los cineastas mexicanos con mayor actividad internacional.

Creo que presentar una película tan prodigiosa como El laberinto del fauno en el marco del festival, además también recuerdo haber estado en esa función en Cannes y donde le dieron una… todavía sigue siendo hasta la fecha la ovación más grande que ha tenido una película jamás en el Festival de Cannes. Y para nosotros es un gran honor”, señaló Michel durante una conferencia de prensa previa al festival.

El laberinto del fauno: una historia entre la fantasía y la violencia

La película llegó a Cannes en 2006 en competencia oficial. Ambientada en la España de 1944, cinco años después del final de la Guerra Civil, sigue a Ofelia, una niña que se muda con su madre embarazada a un antiguo molino donde vive su padrastro, el capitán Vidal, un militar franquista encargado de combatir a los grupos de resistencia que permanecen en los bosques de Navarra.

En ese escenario de violencia, Ofelia encuentra un laberinto y a un fauno que le revela que podría ser una princesa de un reino subterráneo. Para regresar a él deberá cumplir tres pruebas. Del Toro construye así dos realidades que avanzan al mismo tiempo: una marcada por la represión y la guerra y otra habitada por criaturas fantásticas, donde la imaginación de una niña se convierte en una forma de enfrentar aquello que ocurre a su alrededor.

El laberinto del fauno fue una coproducción entre España y México y tuvo como figuras centrales a Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Doug Jones. Guillermo Navarro estuvo a cargo de la fotografía; Eugenio Caballero, del diseño de producción, y Javier Navarrete, de la música.

El resultado fue uno de los mayores reconocimientos internacionales para una película mexicana de aquella época. Recibió seis nominaciones al Oscar y ganó tres: fotografía para Guillermo Navarro; diseño de producción para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta, y maquillaje para David Martí y Montse Ribé. México fue, además, el país que la postuló en la categoría de película en lengua extranjera.

Su impacto no se limitó a los premios. Con un presupuesto reportado de 19 millones de dólares, la cinta recaudó más de 83.8 millones de dólares en todo el mundo, una cifra particularmente significativa para una producción hablada en español y construida alrededor de un relato fantástico para adultos.

El filme también consolidó una característica que ya estaba presente desde los primeros trabajos del director: utilizar lo fantástico para hablar de aquello que ocurre en el mundo real. Del Toro había explorado esa relación en Cronos (1993) y El espinazo del diablo (2001), antes de trasladarla a la España franquista con una historia en la que el monstruo puede existir tanto en un mundo imaginario como en la realidad.

Trayectoria de Guillermo del Toro

Nacido en Guadalajara, Del Toro comenzó a experimentar desde joven con maquillaje y efectos especiales antes de realizar Cronos, su primer largometraje, que en 1993 ganó el premio de la Semana de la Crítica en Cannes. A partir de entonces construyó una carrera que alternó proyectos personales con producciones de gran escala, entre ellos Mimic, Blade II, Hellboy, Hellboy II: The Golden Army y Pacific Rim.

Después de El laberinto del fauno llegarían La cumbre escarlata, La forma del agua, El callejón de las almas perdidas y Pinocho. Con La forma del agua obtuvo el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, mientras que Pinocho llevó nuevamente su interés por los monstruos, las marionetas y los relatos de infancia hacia la animación.

La película volvió a Cannes 20 años después y ahora va a Morelia

Guillermo del Toro volverá a Morelia con “El laberinto del fauno". Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22

Dos décadas después de aquella película que terminó de definir su lenguaje cinematográfico, Del Toro regresó este año a Cannes para presentar una restauración de El laberinto del fauno en Cannes Classics. La cinta volvió a recibir una prolongada ovación, 20 años después de aquella primera exhibición que, según se ha documentado, se extendió durante 22 minutos.

Ahora será Morelia el escenario para reencontrarse con la película.

Michel adelantó que todavía se trabaja en los detalles de la agenda del director, por lo que la presencia de Del Toro no se limitará necesariamente a la función de gala.

Guillermo, como les digo, es una persona generosísima. Cuando viene quiere estar bien y quiere hablar con la gente, pero justamente también tenemos que preparar eso muy bien para que tenga un esquema, una estructura”, explicó.

Guillermo del Toro volverá a Morelia con “El laberinto del fauno". Eduardo Jiménez / @LaloJimenezF22

La directora del FICM destacó, además, la relación personal que mantiene con el cineasta y el trabajo que Del Toro realiza actualmente para impulsar nuevos proyectos y generaciones de cineastas.

Yo siento que es una de las grandes glorias, no solo del cine mexicano, sino del cine mundial. Es sinónimo de calidad, de entusiasmo, de cinefilia, de cariño, de amor a la gente, a su público”, afirmó Michel.

El regreso tendrá entonces una película como punto de encuentro. El laberinto del fauno nació hace dos décadas de una historia situada en otra época y otro país, pero convirtió la fantasía en un territorio para hablar de la violencia, la desobediencia y la necesidad de imaginar otra realidad. Veinte años después, esa misma obra será la que lleve nuevamente a Guillermo del Toro a Morelia.