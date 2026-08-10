Guillermo del Toro es uno de los directores mexicanos de cine más reconocidos a nivel internacional y su trayectoria continúa sumando distinciones. El cineasta recibió un Doctorate of Fine Arts honoris causa por parte del American Film Institute (AFI), en reconocimiento a sus contribuciones al arte de la imagen en movimiento.

Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa en LA AFP

Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa en Bellas Artes en Los Ángeles

La distinción se entregó el 7 de agosto de 2026, durante la ceremonia de graduación de la generación 2026 del AFI Conservatory, realizada en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, en Bellas Artes de Los Ángeles.

Del Toro compartió este reconocimiento con el guionista y director estadounidense Aaron Sorkin, ambos distinguidos por su trayectoria y aportaciones al cine. De acuerdo con el AFI, los dos creadores recibieron el grado honorario por sus contribuciones destacadas al arte de la imagen en movimiento.

El AFI informó que el cineasta recibió el grado honorario durante la ceremonia de graduación de su Conservatorio, donde fueron reconocidos 128 jóvenes cineastas que completaron dos años de estudios especializados en áreas como dirección, cinematografía, edición, producción, diseño de producción y guion.

El mexicano fue presentado durante la ceremonia por la actriz y productora ganadora del Óscar Octavia Spencer. Después de recibir el reconocimiento, Del Toro dirigió unas palabras a los graduados y los invitó a contar historias que consideren importantes, especialmente aquellas que podrían no existir sin su propia voz creativa.

Cuenten historias que les importen. Pero, aún más importante, cuenten historias que no le importen a nadie más. Esas son las historias que los necesitan. Esas son las historias que no existirían si no fuera por ustedes.

El reconocimiento representa otro capítulo en una carrera que ha llevado al cineasta desde sus primeros trabajos en México hasta las producciones de Hollywood y los grandes premios internacionales.

Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa en LA AFI

¿Por qué el AFI otorgó este reconocimiento a Guillermo del Toro?

El American Film Institute otorgó el doctorado honoris causa a Guillermo del Toro por sus contribuciones distinguidas al arte de la imagen en movimiento.

Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI, destacó la capacidad creativa de Del Toro y Aaron Sorkin, así como la influencia de ambos en el público y en las nuevas generaciones de cineastas.

En el caso del mexicano, su trayectoria destaca por una filmografía que combina fantasía, terror, drama, ciencia ficción y animación, con una identidad visual que se ha convertido en uno de los rasgos principales de su obra.

Para Del Toro, este reconocimiento se suma a los tres premios Óscar que ha obtenido a lo largo de su carrera: dos por La forma del agua y uno por Pinocho.

El doctorado había sido anunciado previamente por el American Film Institute. En julio, la institución informó que ambos cineastas recibirían el Doctorate of Fine Arts honoris causa durante la ceremonia de la generación 2026.

Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa en LA IG

Guillermo del Toro y los grandes cineastas que han recibido este honor del AFI

El nuevo reconocimiento coloca a Guillermo del Toro junto a algunos de los nombres más importantes de la historia del cine y las artes.

Entre la lista de personalidades que han recibido este mismo grado honorarioellas aparecen Robert Altman, Maya Angelou, Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spike Lee, David Lynch, Helen Mirren, Rita Moreno, Quentin Tarantino y Michelle Yeoh, entre otros nombres fundamentales de la industria.

La presencia de Del Toro en este grupo refleja el alcance internacional que ha adquirido su carrera.

Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa en LA Especial

De El laberinto del fauno a Frankenstein: la trayectoria de Guillermo del Toro

La carrera de Guillermo del Toro comenzó en el cine mexicano con Cronos, película que dirigió en 1993 y que marcó el inicio de una filmografía caracterizada por la fantasía y el horror.

Posteriormente llegaron títulos como El espinazo del diablo, Blade II, Hellboy y Hellboy II: El ejército dorado, producciones que ayudaron a consolidar su nombre en el cine internacional.

Sin embargo, uno de los momentos decisivos de su carrera ocurrió con El laberinto del fauno, estrenada en 2006.

La cinta obtuvo seis nominaciones al Óscar y consiguió tres estatuillas: Mejor fotografía, Mejor dirección de arte y Mejor maquillaje. La película también se convirtió en una de las obras más reconocidas de Del Toro y reforzó su presencia en el cine internacional.

Más de una década después, La forma del agua llevó al cineasta a uno de los puntos más altos de su carrera. La producción recibió 13 nominaciones al Óscar y ganó cuatro premios, entre ellos Mejor película y Mejor director para Del Toro.

En 2023, el mexicano volvió a conquistar la Academia de Hollywood con Pinocho, su versión en stop motion del clásico de Carlo Collodi. La película obtuvo el Óscar a Mejor película animada, con lo que Del Toro amplió su influencia hacia una técnica cinematográfica que había defendido durante años.

Su más reciente etapa también está vinculada con Frankenstein, adaptación de la novela de Mary Shelley que cuenta con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth en su reparto, de acuerdo con la cobertura de Infobae.

Con este nuevo reconocimiento del AFI, Guillermo del Toro suma otro título a una trayectoria que ya incluye tres premios Óscar y que lo ha convertido en uno de los cineastas mexicanos con mayor reconocimiento internacional.

El doctorado honoris causa en Bellas Artes no solo distingue su pasado cinematográfico: también reconoce la influencia que su manera de contar historias puede tener sobre las nuevas generaciones de creadores que buscan abrirse camino en el cine.