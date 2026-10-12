Fernando Lozada llora tras la eliminación de Pascal Nadaud; ¿traicionará a Manelyk?

La eliminación de Pascal Nadaud dejó a Fernando Lozada sin uno de sus principales apoyos, por lo que el participante habló con Manelyk González y reveló si seguirá solo en la competencia.

Fernando Lozada rompió en llanto tras la eliminación de Pascal Nadaud de La Granja VIP y reconoció que la convivencia será más difícil sin él. La despedida lo llevó a replantearse cómo quiere continuar en el reality, donde ambos habían construido una amistad que también los ayudaba a enfrentar las jornadas de trabajo.

Pascal se convirtió en el quinto eliminado de la temporada el domingo 11 de octubre, después de permanecer entre los últimos participantes en riesgo junto con Mónica Escobedo y Pimpinela Escarlata. Su salida separó al dúo conocido dentro del programa como los “Hermanos Simio”.

Fernando Lozada se quiebra tras la eliminación de Pascal

Fernando buscó un momento a solas después de conocer el resultado. Entre lágrimas, habló como si su amigo todavía pudiera escucharlo y trató de encontrar consuelo en que, fuera del encierro, Pascal podría descansar y reencontrarse con los suyos.

“Sé que la vas a pasar muy bien tú, así que tú ya estás tranquilo. Ya acabó para ti”, expresó. Después, el mensaje se concentró en lo que significaba quedarse sin él: “Sé que te veré afuera (…) va a ser bien difícil estar aquí sin ti”.

La ausencia también cambió su percepción de los espacios de convivencia. Lozada comentó que preferiría permanecer en el peonato durante el resto de la competencia, incluso con las incomodidades que eso implica, antes que volver a una dinámica en la que ya no estaría su compañero.

¿Fernando Lozada anunció que abandonará La Granja VIP?

Durante la conversación con Manelyk González, habló de darse tiempo para adaptarse y recuperar el ritmo, además de explicar cómo pretende cumplir con sus tareas ahora que Pascal no está.

“Siento que se me va a hacer más difícil ahora, yo creo que esta semana va a ser como de adaptarme, de ver cómo me siento, de agarrar ritmo otra vez”, le dijo.

Su preocupación estaba en afrontar las siguientes jornadas sin la compañía con la que se había acostumbrado a trabajar.

Lozada explicó que ambos mantenían un ritmo similar y podían apoyarse en las labores cotidianas. Al referirse a Kevyn Contreras, “Bicolor”, señaló que procuraría evitar discusiones, aun si eso significaba asumir más responsabilidades.

“Yo voy a trabajar, y si él no está dispuesto a ayudar, yo voy a hacer todo”.

Fernando se distancia del equipo de Manelyk

La conversación también tuvo consecuencias para su estrategia. Fernando le comunicó a Manelyk que prefería seguir por su cuenta, una decisión que acompañó con la aclaración de que su cariño por ella no había cambiado.

Entre sus motivos mencionó el desconcierto que le provocaron las eliminaciones de Kenny Avilés y Pascal. También expresó desacuerdo con la manera en que Azalia Ojeda se dirige a otros participantes, por lo que no quería comprometerse con todas las posiciones del grupo.

“Lo que te digo de que quiero ir solo es porque de verdad no sé qué está pasando (…) se fue Kenny, se fue Pas”, explicó. Sobre Azalia, añadió que la considera “muy agresiva para hablar”, dejando claro uno de los puntos que lo separan del equipo.

Pascal salió del reality con una sensación distinta

Mientras Fernando intentaba asimilar la despedida dentro de la granja, Pascal describió su eliminación como un alivio. Al salir, reconoció la dificultad de la experiencia y puso en duda si estaba preparado para un encierro de esas características.

“Sí lo esperaba y siento mucha paz, no te voy a mentir”, declaró tras conocer el resultado. “Es el proyecto más difícil en el cual he estado”, añadió el atleta que ha participado en realitys como La Isla, Habilidad Física 100: México.

bgpa