Solicitan 10 donadores de sangre o plaquetas para paciente del Hospital ABC

Se solicitan 10 donadores adicionales de sangre o plaquetas para Luis Alejandro Herrera Tapia, quien se encuentra relacionado con una solicitud de apoyo para donación en el Hospital ABC, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, se hizo un llamado a la ciudadanía para difundir la solicitud y encontrar personas que puedan acudir a donar.

Las personas interesadas pueden presentarse en el Hospital ABC de Observatorio o Santa Fe, a nombre de Luis Alejandro Herrera Tapia, en un horario de 7:30 a 19:30 horas.

Se invita a quienes cumplan con los requisitos para donar a sumarse a esta petición y compartir la información para que llegue a más personas que puedan ayudar.

Nombre del paciente: Luis Alejandro Herrera Tapia

Hospital: ABC, Observatorio o Santa Fe

Horario de donación: 7:30 a 19:30 horas

Donadores solicitados: 10 adicionales

Antes de acudir, se recomienda confirmar con el hospital la sede correspondiente, los requisitos vigentes y el tipo de donación que se necesita.