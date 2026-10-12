¡Bartolito llega al cine! La granja de Zenón tendrá su primera película

Bartolito está listo para cambiar la granja por la pantalla grande. El gallo que ha acompañado a millones de niños con sus canciones será el protagonista de la primera película de La granja de Zenón, una historia que llegará a los cines en 2028 y que permitirá conocer cómo encontró su propia voz.

El anuncio llega en un momento especial para El Reino Infantil, que este año celebra 15 años de haber comenzado su historia en YouTube. Desde entonces, personajes como la Vaca Lola, Zenón, Percherón y Bartolito se han convertido en parte de la infancia de millones de niños, con canciones que seguramente muchos papás también saben de memoria.

Pero esta vez la propuesta será diferente. En lugar de llevar únicamente sus canciones a la pantalla grande, La granja de Zenón: La película contará una historia sobre los orígenes de Bartolito, con una nueva propuesta visual y musical pensada para el cine.

El Reino Infantil cumple 15 años y celebra en México Fotos: Cortesía El Reino Infantil

¿Cuándo se estrena La granja de Zenón: La película?

La primera película de La granja de Zenón tiene previsto su estreno internacional en 2028, de acuerdo con el anuncio de Leader Entertainment - El Reino Infantil.

El proyecto se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que todavía no hay una fecha exacta ni se han confirmado los países en los que llegará a las salas de cine.

La producción estará dirigida especialmente a niños en edad preescolar y sus familias. De hecho, sus creadores buscan que se convierta en una experiencia que los más pequeños puedan disfrutar en compañía de sus papás y que, para algunos, podría representar su primera visita al cine.

El Reino Infantil cumple 15 años y celebra en México, su principal mercado. Fotos: Cortesía El Reino Infantil

¿De qué tratará la película de La granja de Zenón?

Aunque Bartolito es uno de los personajes más conocidos de La granja de Zenón, hay una parte de su historia que los niños todavía no conocen: cómo llegó a ser el gallo que canta y divierte a tantas familias.

Ese será el punto de partida de la película, que explorará sus orígenes y el camino que recorrió para encontrar su propia voz.

Roberto “Kuky” Pumar, fundador de Leader Entertainment - El Reino Infantil, explicó que la elección de Bartolito como protagonista no fue casualidad.

“Elegimos a Bartolito como protagonista porque su historia habla de algo que nos interpela a todos: animarnos a ser quienes somos y encontrar nuestra propia voz”, señaló en un comunicado.

De esta manera, la aventura tendrá como centro un mensaje sobre la identidad y la confianza para ser uno mismo, a través de un personaje con el que los niños ya están familiarizados.

El Reino Infantil cumple 15 años y celebra en México, su principal mercado. Fotos: Cortesía El Reino Infantil

¿La Vaca Lola y Zenón aparecerán en la película?

Bartolito forma parte de un universo que incluye a personajes como la Vaca Lola, Zenón y Percherón, quienes también han acompañado el crecimiento de la franquicia desde sus primeros videos.

La película llevará ese universo al cine, aunque todavía no se ha confirmado cuáles de estos personajes aparecerán ni qué papel tendrán en la historia.

Lo que sí adelantó la compañía es que habrá una renovación visual para adaptar a los personajes y sus escenarios a la pantalla grande, con una propuesta diferente a la que las familias conocen de los videos musicales.

Las canciones de La granja de Zenón también llegarán al cine

Si algo distingue a La granja de Zenón es su música. Basta escuchar los primeros segundos de algunas de sus canciones para que los niños comiencen a cantar, bailar o reconocer a sus personajes favoritos.

Por eso, la música tendrá un lugar especial en la película, con nuevas versiones de temas conocidos y una producción pensada para las salas de cine.

“La música, que siempre fue el corazón de La granja de Zenón, va a tener un lugar central. Las familias van a reencontrarse con las canciones que cantan en casa, pero como nunca antes las escucharon”, explicó Pumar.

Todavía no se ha revelado cuáles serán las canciones elegidas ni si la película incluirá composiciones completamente nuevas.

El Reino Infantil cumple 15 años y celebra en México, su principal mercado. Fotos: Cortesía El Reino Infantil

De YouTube a los cines: así creció La granja de Zenón

La historia de La granja de Zenón comenzó en 2011, cuando El Reino Infantil encontró en YouTube una manera de llevar canciones y personajes animados a los niños más pequeños.

Lo que inició con videos musicales fue creciendo hasta llegar a espectáculos en vivo, televisión y plataformas de streaming. Con el tiempo, Bartolito, la Vaca Lola y los demás habitantes de la granja se volvieron personajes reconocibles para familias de distintos países.

Ese recorrido también tiene algo particular: mientras muchas franquicias infantiles comenzaron en la televisión antes de llegar a internet, La granja de Zenón hizo el camino contrario. Primero conquistó las pantallas de celulares, tabletas y televisores en casa, y ahora se prepara para dar el salto al cine.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Leader Entertainment, El Reino Infantil suma más de 240 millones de suscriptores en una red de más de 50 canales de YouTube, con contenidos disponibles en 11 idiomas.

Quince años después de su llegada a internet, Bartolito tendrá la oportunidad de contar su propia historia en la pantalla grande. Y para las familias que han crecido escuchando sus canciones, la película promete una nueva manera de encontrarse con los personajes de siempre.