¡Adiós rumores! José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos en alfombra roja

José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieron juntos en la alfombra roja de la premier de Hotel Todo Incluido, película en la que el actor comparte créditos con Sofía Castro, Consuelo Duval, Mauricio Garza y otros compañeros.

La aparición de la pareja ocurre después de varios días de rumores sobre una posible separación, por lo que su llegada conjunta al evento llamó la atención de los medios y de sus seguidores.

Aunque su presencia ya era esperada, pues el propio actor había adelantado en una entrevista que acudiría acompañado de Paola Dalay, su aparición pública volvió a poner el foco sobre el estado de su relación.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay no se dieron un beso?

De acuerdo con lo reportado por el programa Sale el Sol, aunque José Eduardo Derbez y Paola Dalay llegaron juntos, sonrientes y convivieron ante las cámaras, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: no se dieron un beso.

En medio de las fotografías, algunos medios comenzaron a pedirle a la pareja que se diera un beso. Sin embargo, no hubo una muestra de cariño de este tipo, por lo que posteriormente le preguntaron al actor por qué no habían respondido a la petición.

José Eduardo Derbez tomó la situación con humor y respondió en tono de broma: “No escuché”, mientras se reía y continuaba conversando con los medios.

En otro momento, Paola Dalay tuvo que retirarse mientras el actor continuaba con las fotografías, aunque esto habría ocurrido porque ambos tenían que realizar más entrevistas.

“Se echó a correr. En todos mis proyectos ella está, me apoya y somos una familia”, comentó José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez en la alfombra roja de la serie de comedia de "Hotel Todo Incluido" Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Qué pasó con José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Aunque durante varios días circularon rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, el actor ya había negado que existieran problemas entre ellos y aseguró que su relación se encuentra estable.

“Estamos contentos, estamos bien. Tenemos una familia muy bonita y eso es lo importante”, compartió el actor ante los medios.

Con estas declaraciones y su reciente aparición juntos en la premier de Hotel Todo Incluido, la pareja vuelve a mostrarse públicamente y deja claro que, al menos de acuerdo con lo expresado por José Eduardo, continúan juntos.

Alfombra roja de la serie de comedia de "Hotel Todo Incluido" Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿De dónde surgieron los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Los rumores comenzaron después de que algunos seguidores notaran cierta distancia entre la pareja a finales de julio, situación que rápidamente generó comentarios sobre una posible ruptura.

Sin embargo, los cuestionamientos aumentaron cuando José Eduardo Derbez regresó a México después de un viaje de trabajo por España y fue abordado por los medios de comunicación.

Ahora, con su aparición conjunta en un evento público y las declaraciones del actor, los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay vuelven a quedar descartados por el propio protagonista, quien además destacó el apoyo que recibe de la influencer en sus proyectos.

Por ahora, la pareja continúa enfocada en su familia y en sus respectivos proyectos, mientras su reciente aparición pública vuelve a dejar claro que siguen compartiendo momentos juntos.