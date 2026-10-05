Victoria Ruffo revela que contrajo un raro virus y estuvo en el hospital; "de la patada"

Victoria Ruffo es una de las actrices que cada que habla con la prensa se muestra amable y no duda en compartir su opinión en los temas que le cuestionan, pero en esta ocasión, la famosa reveló que hace unos días tuvo que ir al hospital de emergencia.

En una plática con algunos reporteros, Victoria Ruffo habló sobre la última vez que se reunió con Maribel Guardia. La actriz señaló que durante sus salidas con Maribel hablan de todo un poco, como la ocasión en la que tuvo que ir de urgencia al hospital.

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Victoria Ruffo tuvo que ir al hospital de emergencia

Victoria Ruffo señaló que tuvo que ir al hospital hace dos semanas por un virus que contrajo y le produjo fuertes síntomas estomacales.

“Yo acabo de salir, me dio un virus, norovirus. Es el virus de la gripe del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, búsquenlo”.

La famosa detalló que se sintió muy mal y que llegó al nosocomio con deshidratación debido a los síntomas que presentaba.

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“Yo acabo de salir, me dio un virus, norovirus. Es el virus de la gripe del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, búsquenlo”.

Victoria Ruffo aconsejó al público lavarse las manos para evitar contagiarse de un virus o cualquier otra enfermedad.

“De cualquier lado lo puedes agarrar, la bronca es que te lleves las manos a la boca y ya ahí perdiste. Hay que lavarse las manos, hay que seguir teniendo mucha precaución porque salen cosas nuevas que los doctores ni saben cómo arreglarlas”.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus muy contagioso que provoca gastroenteritis, es decir, inflamación del estómago y los intestinos. De acuerdo con MedlinePlus, sus síntomas más comunes son diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago.

Puede transmitirse por contacto con personas infectadas, por consumir agua o alimentos contaminados o por tocar superficies contaminadas y después llevarse las manos a la boca.

Especial.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contagio y que la mayoría de las personas mejora en uno a tres días.

Sin embargo, los vómitos y la diarrea pueden causar deshidratación, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.