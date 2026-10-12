Arrestan a Selma Blair, actriz de “Legalmente rubia”, tras pegar y morder a tripulantes de un avión

La actriz estadounidense Selma Blair fue detenida en Nueva York después de protagonizar un incidente a bordo de un avión de Delta Air Lines que viajaba de Los Ángeles al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

De acuerdo con TMZ, la intérprete agredió a dos integrantes de la tripulación. Pegó a uno y mordió al otro, además de que intentó abrir una de las puertas de la aeronave durante el vuelo.

El caso llamó la atención por la gravedad de las acusaciones y por los antecedentes de la actriz, quien en 2016 protagonizó otro incidente durante un vuelo.

¿Por qué arrestaron a Selma Blair?

Arrestan a la actriz Selma Blair Future Image

Tras las agresiones y disturbios reportados al interior del avión, agentes de la Autoridad Portuaria atendieron el incidente y la actriz quedó bajo custodia.

Posteriormente, fue trasladada a un hospital para recibir una evaluación médica. El FBI también intervino en la investigación debido a las presuntas agresiones ocurridas durante el vuelo.

Después de su detención, trascendió que Blair presuntamente habría protagonizado otros incidentes durante su traslado al hospital.

De acuerdo con información publicada por PEOPLE, fuentes consultadas por el medio señalaron que la actriz habría pateado a un agente de la Autoridad Portuaria mientras era trasladada en una ambulancia. También habría agredido a una enfermera en el hospital.

A raíz de estos hechos, Blair podría enfrentar procedimientos legales tanto a nivel estatal como federal. Según los reportes, se esperaba que compareciera ante un tribunal penal de Queens.

Sin embargo, la situación jurídica de la actriz dependerá de los resultados de la investigación y de las actuaciones de las autoridades.

Atribuyen lo ocurrido a una “emergencia médica”

Arrestan a la actriz Selma Blair Image Press Agency

Tras darse a conocer el incidente, un representante de la actriz aseguró que Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo. Según su declaración, esta situación habría provocado el comportamiento que se le atribuye.

El representante también señaló que la intérprete recibió atención médica después de aterrizar y que se encontraba estable.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza de la emergencia ni se ha explicado qué pudo desencadenarla. Tampoco existe información pública confirmada que permita relacionar el episodio con una enfermedad específica o con el uso de algún medicamento.

Delta Air Lines reacciona tras el incidente

La aerolínea reiteró que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación es una prioridad y que no tolera los comportamientos violentos o ilegales a bordo de sus aviones.

De acuerdo con los reportes publicados, el vuelo llegó al aeropuerto JFK sin que el incidente provocara una alteración importante en su operación.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido para determinar las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades legales de la actriz.

El incidente de Selma en 2016

El caso actual recordó un episodio ocurrido en junio de 2016, cuando la actriz tuvo un comportamiento alterado durante un vuelo de Cancún a Los Ángeles. En aquella ocasión viajaba con su hijo Arthur, entonces de cuatro años, y con Jason Bleick, padre del menor.

Según los reportes de ese momento, Blair tuvo que ser retirada del avión en una camilla para recibir atención médica.

Después del incidente, la actriz reconoció públicamente que había mezclado alcohol con medicamentos. Explicó que la combinación le provocó una pérdida de memoria y un comportamiento del que posteriormente se arrepintió.

Blair calificó lo ocurrido como un error grave y habló de la importancia de asumir la responsabilidad por sus actos.

¿Quién es Selma Blair?

Arrestan a la actriz Selma Blair Famous Images

Selma Blair es una actriz estadounidense nacida el 23 de junio de 1972 en Southfield, Michigan. Alcanzó la fama a finales de los años noventa y principios de los dos mil, gracias a su participación en películas juveniles, comedias y producciones de Hollywood.

A lo largo de su carrera ha trabajado en cine y televisión, con personajes que se convirtieron en algunos de los más recordados de su trayectoria.

Las películas más conocidas de Selma Blair son:

Crueles intenciones (1999): interpretó a Cecile Caldwell en el drama juvenil protagonizado por Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Reese Witherspoon.

Legalmente rubia (2001): dio vida a Vivian Kensington, uno de los personajes principales de la comedia protagonizada por Reese Witherspoon.

The Sweetest Thing (2002): compartió créditos con Cameron Diaz y Christina Applegate en esta comedia romántica.

Hellboy (2004): interpretó a Liz Sherman, una mujer con poderes piroquinéticos que forma parte del equipo de personajes sobrenaturales de la historia.

Estas producciones contribuyeron a consolidar su popularidad y la convirtieron en un rostro conocido para el público internacional.

Un aspecto importante de la vida de la actriz es su diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso central.

Blair hizo público que padecía esta enfermedad en octubre de 2018, después de experimentar síntomas que afectaban su movilidad, equilibrio y coordinación. Desde entonces, ha compartido parte de su experiencia y ha contribuido a dar visibilidad a los retos que enfrentan las personas que viven con esta condición.

En 2021 protagonizó el documental Introducing, Selma Blair, en el que mostró aspectos de su tratamiento y de su vida cotidiana mientras aprendía a convivir con la enfermedad.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que la esclerosis múltiple esté relacionada con el incidente ocurrido durante el vuelo. La única explicación ofrecida públicamente por su representante es que la actriz sufrió una emergencia médica.