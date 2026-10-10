¿Cómo fueron los últimos días de Jorge Kahwagi? Leonardo García revela detalles de su salud

La muerte de Jorge Kahwagi tomó por sorpresa a quienes durante años siguieron su trayectoria como empresario, abogado, político y boxeador. Ahora, Leonardo García, quien mantenía una amistad con él, compartió algunos detalles sobre los problemas de salud que enfrentó durante sus últimos años y recordó la última conversación que tuvieron.

En un encuentro con los medios de comunicación, el hijo del fallecido actor Andrés García habló con tristeza sobre la pérdida. Aunque reconoció que Kahwagi llevaba tiempo enfermo, aseguró que la última vez que conversaron, aproximadamente dos semanas antes de su muerte, lo había encontrado bien.

Lo extraño mucho, en paz descanse, pero ya llevaba siete años muy enfermo, estuvo en coma dos veces, comentó Leonardo, quien lamentó que su amigo muriera a los 58 años.

Sus declaraciones también dejaron ver que, de acuerdo con lo que él sabía, el empresario había enfrentado distintos problemas médicos y no una sola enfermedad.

Leonardo García cuenta qué le pasó a Jorge Kahwagi antes de morir

Durante la conversación con la prensa, Leonardo García explicó que hablaba con Kahwagi de manera esporádica. En esos contactos se había enterado de algunas de las complicaciones que enfrentaba, entre ellas infecciones y problemas relacionados con el colon.

Tuvo bacterias y luego algunas enfermedades y luego como que en el colon, yo creo que se juntaron muchas cosas, pero que haya sido una sola cosa, no, fueron varias, relató el actor.

García insistió en que su última conversación con el empresario ocurrió unos 15 días antes de su fallecimiento y que, en ese momento, no lo notó mal. Por eso, la noticia fue dolorosa para él.

García insistió en que su última conversación con el empresario ocurrió unos 15 días antes de su fallecimiento

El actor también contó que Roberto Palazuelos fue quien le informó sobre la muerte de su amigo. Después de recibir la llamada, buscó más información y habló con un primo hermano de Kahwagi para conocer qué había sucedido.

Según lo que le comentaron, el empresario habría sufrido primero un derrame y posteriormente un paro cardiaco. Hasta el momento, estos detalles corresponden al testimonio compartido por García y no constituyen una confirmación médica oficial de la causa de muerte.

Jorge Kahwagi murió a los 58 años: así lo despidieron sus amigos

La noticia del fallecimiento de Jorge Antonio Kahwagi Macari se dio a conocer el 30 de septiembre de 2026. Roberto Palazuelos fue uno de los primeros en despedirlo públicamente y compartió una fotografía junto a él, acompañada de un mensaje dirigido también a su madre, Sonja, y a sus hermanas, Sonja y Layla.

Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido, escribió el empresario y actor.

Manuel Velasco, quien coincidió con Kahwagi durante su etapa como diputado federal, también expresó sus condolencias y recordó la amistad que los unía.

La noticia del fallecimiento de Jorge Antonio Kahwagi Macari se dio a conocer el 30 de septiembre de 2026 Cuartoscuro

Aunque durante sus últimos años se mantuvo alejado de la vida pública, Kahwagi fue una figura conocida por sus distintas facetas. Además de su actividad empresarial y política, tuvo una carrera como boxeador profesional que generó tanto interés como controversia.

La enfermedad que lo alejó de la vida pública

Jorge Kahwagi dejó de aparecer con frecuencia en los medios y sus redes sociales perdieron actividad a partir de 2019. Ese año, el propio empresario informó que había sufrido la ruptura de una úlcera, aunque entonces aseguró que se encontraba recuperándose.

Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes, escribió en abril de ese año.

Desde entonces, fueron escasas las noticias sobre su estado de salud. El testimonio de Leonardo García aporta ahora detalles sobre el largo periodo de enfermedad que habría atravesado, incluidos los dos episodios de coma que mencionó el actor.

Por ahora, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles médicos de sus últimos días. Mientras tanto, los recuerdos de sus amigos permiten conocer un poco más de la etapa que vivió lejos de los reflectores, antes de su fallecimiento a los 58 años.