Frentes Políticos / 12 de octubre de 2026

1. ¡Atención! Claudia Sheinbaum llamó a la población de las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer en lugares seguros ante el avance del huracán Simón. La Presidenta informó que se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo y a 175 kilómetros al sursureste de Cabo Corrientes, mientras continuaban las evacuaciones preventivas. Pidió evitar transitar por la vía pública y seguir las indicaciones de Protección Civil hasta que las autoridades anunciaran el fin del peligro. En una emergencia de esta magnitud, y ante un huracán, ignorar las alertas no es valentía: es exponerse innecesariamente. ¿Para qué necear?

2. En lo suyo. Omar García Harfuch informó sobre la detención, en Acapulco, de Eliceo “N”, El Junior, señalado como presunto líder de una célula vinculada con Los Rusos y relacionada con extorsiones a comerciantes en el puerto. El operativo reunió a la SSPC, la Marina, la Policía y la Fiscalía de Guerrero. Se aseguraron dos armas, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta; además, murió un presunto sicario. García Harfuch agradeció la colaboración de la gobernadora Evelyn Salgado y aseguró que los ataques contra agentes no quedarán impunes. Caen los integrantes del crimen organizado; regresa la tranquilidad. Es tiempo de trabajo, no de grilla.

3. A la mala. La gobernadora Layda Sansores anunció que buscará inhabilitar a Eliseo Fernández Montufar, perfil de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de Campeche en 2027. Informó sobre procesos legales por publicaciones en redes sociales, mientras el consejero jurídico Adrián Serrano señaló que aún hay carpetas pendientes. MC, encabezado en el estado por Paul Alfredo Arce, acusa persecución política y Pedro Armentía, coordinador de los diputados locales, recordó que un tribunal colegiado anuló la inhabilitación de 20 años impuesta al emecista. En tiempos electorales brota la verdadera esencia. Ya vemos la de Sansores.

4. Lección de unidad. Este fin de semana, Beatriz Mojica Morga rindió protesta como coordinadora estatal en Guerrero durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena. La senadora afirmó que asume la responsabilidad en sintonía con Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel Reyes. En el encuentro también participaron Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y coordinadores de otras 15 entidades. Más allá de las encuestas y los discursos, la hazaña unificadora logró aminorar la postura de confrontación de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. Un triunfo más.

5. Hasta siempre. El periodismo político mexicano perdió a Francisco Garfias, columnista de Excélsior y autor de Arsenal, quien falleció a los 75 años. Reportero desde sus inicios en unomásuno, dedicó décadas a seguir las negociaciones legislativas, las disputas partidistas y los movimientos del poder. Desde el Congreso hasta Arsenal, su columna, construyó una trayectoria marcada por el conocimiento de sus fuentes y la perspicacia de su mirada. Ricardo Monreal lo despidió recordando su alegría y agudeza. Lo extrañarán quienes compartieron con él redacciones y coberturas. Hoy despedimos al colega; su trabajo permanece.