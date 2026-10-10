Murió Álvaro Pava, la icónica voz de "Mil Horas" con La Sonora Dinamita

El cantante colombiano Álvaro Pava, reconocido internacionalmente como una de las voces principales de la Original Sonora Dinamita, falleció a los 65 años de edad. El deceso apaga a uno de los intérpretes más emblemáticos de la música tropical en el continente.

La agrupación musical confirmó la lamentable noticia a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. Los compañeros de escenario dedicaron un emotivo mensaje para despedir al artista sudamericano. El texto oficial destacó el innegable talento, el carisma y la inconfundible calidad vocal del intérprete.

Varios grupos musicales recordaron a Álvaro Pava. Foto de IG: La Fiesta Grupo Musical

El comunicado recordó su participación fundamental en la grabación de "Mil Horas", un himno absoluto de la cumbia latinoamericana. Los músicos aseguraron que este tema musical marcó a múltiples generaciones y llevó su voz a todos los rincones del mundo. La canción mantiene su rotunda vigencia en estaciones de radio y celebraciones.

Los integrantes de la orquesta enviaron sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del difunto vocalista. La despedida virtual cerró con una frase contundente que resume su impacto en la industria: "Tu voz, siempre vivirá en la cumbia". El luto inunda hoy a los amantes del género musical.

Complicaciones respiratorias y hospitalización en Monterrey

El estado de salud del cantante encendió las alarmas de sus seguidores desde hace varios días. Los administradores de la página oficial de la banda alertaron sobre su delicada situación médica en la plataforma Facebook. La publicación solicitó oraciones y buenos deseos para lograr la pronta recuperación del artista.

El reporte médico preliminar apuntó a problemas respiratorios severos. El portal informativo colombiano Zona Cero detalló que el músico ingresó a un centro hospitalario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La metrópoli regiomontana albergaba al cantante mientras enfrentaba un agresivo cuadro de neumonía.

Álvaro Pava perteneció a la Sonora Dinamita. Foto de IG: La Sonora Dinamita de Lucho Argain

El medio de comunicación sudamericano reportó que el intérprete sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante. La agrupación tropical prefirió mantener el hermetismo institucional y evitó confirmar los detalles clínicos exactos del fallecimiento. Los fanáticos mexicanos expresaron su inmediata consternación ante la pérdida ocurrida en territorio nacional.

La estadía del artista en suelo azteca demostró el fuerte vínculo de la orquesta con el público de nuestro país. La Sonora Dinamita construyó una base de seguidores inmensa en la república mexicana a lo largo de las décadas. La muerte del vocalista sacude profundamente a esta inmensa legión de admiradores.

Un legado tropical forjado en Colombia

Las raíces musicales de Álvaro Pava nacieron en las calles del popular barrio Cevillar, en su natal Colombia. El talento innato del joven cantante llamó la atención de los grandes exponentes de la época. Su voz encontró rápidamente un lugar protagónico en los escenarios más exigentes de la región.

El intérprete forjó gran parte de su trayectoria profesional en la prestigiosa orquesta de Adolfo Echeverría. Esta agrupación figura como una de las instituciones más representativas e influyentes de la música tropical colombiana. Su prolongado paso por este ensamble pulió sus habilidades interpretativas frente a multitudes.

Álvaro Pava murió en Monterrey, Nuevo León. Foto de IG: Discos Fuentes

El catálogo musical del difunto artista incluye otros grandes éxitos internacionales que consolidaron su exitosa carrera. El público bailó al ritmo de su voz con clásicos rítmicos como "Julio Calderón", "El Guayabo" y la cadenciosa versión de "Perfume de Gardenia". Su registro vocal definió verdaderamente una época dorada.

El mundo del entretenimiento pierde a un referente histórico que logró trascender las fronteras de su tierra natal. Las estaciones de radio especializadas programaron homenajes musicales inmediatos para recordar su valioso legado. La voz principal detrás de "Mil Horas" entra hoy al panteón definitivo de las leyendas de la música latina.