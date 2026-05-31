¿Qué pasó realmente entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Si pensamos en las relaciones más mediáticas y polémicas de la farándula mexicana en los años 90, sin duda el romance entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se lleva los primeros lugares. En ese entonces, ella ya era la indiscutible "reina de las telenovelas", mientras que él apenas empezaba a picar piedra en la comedia con proyectos como Cachún Cachún Ra Ra.

Aunque en 1992 le dieron la bienvenida a su hijo José Eduardo, para unos años después el amor se había terminado por completo. ¿La razón? Un escándalo que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar: la famosa boda falsa. Aquí te mostramos las dos versiones de la historia:

Las dos caras de la moneda: ¿Engaño o fiesta temática?

El núcleo de todo este pleito radica en una celebración que ambos recuerdan de maneras completamente opuestas.

La versión de Eugenio: "Fue un acto romántico"

Según lo que el propio Derbez ha contado en varias entrevistas (incluyendo una con Yordi Rosado), la idea original surgió de mutuo acuerdo para decirle a la prensa que ya estaban casados. Sin embargo, como no era un matrimonio legal, él quiso prepararle una sorpresa especial para entregarle el anillo.

Foto: Instagram ederbez

Organizó una fiesta temática en un hotel y pidió un menú de pizzas y hamburguesas.

Consiguió un vestido de novia prestado y le pidió a su amigo, el actor Marcial Casale, que se hiciera pasar por el sacerdote.

Eugenio sostiene que Victoria y su familia sabían perfectamente que todo era un juego informal. De hecho, el actor llegó a cuestionar: "¿Quién en su sano juicio va a pensar que puedes engañar a Victoria Ruffo?". Para él, la idea de la "boda falsa" fue un invento de los abogados de la actriz cuando iniciaron el proceso de separación.

Foto: Instagram jose_eduardo92

La versión de Victoria: "Me sentí traicionada"

Por otro lado, la versión de Victoria Ruffo es radicalmente distinta. Ella siempre ha mantenido que acudió al evento engañada, pensando que se trataba de una ceremonia real y con validez oficial.

Cuando descubrió que todo había sido una puesta en escena y que el enlace no tenía ningún valor legal, se sintió profundamente traicionada. Este engaño no solo fue el detonante definitivo de su ruptura, sino que la llevó a demandar formalmente al comediante por daño moral.

Foto: Instagram victoriaruffo

La crianza de José Eduardo

Aunque la boda falsa acaparó los titulares, el verdadero motivo por el que Victoria Ruffo guardó tanto rencor hacia Derbez tuvo que ver con su faceta como padre. La actriz señaló en repetidas ocasiones que el principal problema fue que Eugenio estuvo ausente durante la niñez de José Eduardo, tanto en presencia como en el sustento económico.

Esto desató una tensa y amarga batalla legal por la custodia del niño. Al final, Victoria ganó el pleito legal y obtuvo la custodia total, lo que marcó un distanciamiento definitivo entre padre e hijo durante muchos años y congeló la relación entre los actores.

A pesar de que ambos reconocen que vivieron una etapa sumamente difícil, llena de reclamos y resentimientos que cargaron por casi treinta años, parece que el tiempo finalmente ha traído paz.

En los últimos años, impulsados por la madurez y, más recientemente, por el nacimiento de su nieta Tessa, ambos han decidido dejar el pasado atrás. Hoy en día, han logrado limar esas asperezas y mantienen una relación cordial por el bienestar y la unión de su familia.