¡Sin filtro! La polémica frase de Victoria Ruffo para defender a la hija de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo volvió a quedar en medio de la polémica sobre la familia Derbez, esta vez por sus declaraciones en torno a Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Aunque la actriz salió en defensa de la menor ante los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales, una de sus frases terminó generando opiniones divididas.

¿Por qué critican a Aitana Derbez en redes sociales?

El tema cobró fuerza luego de que Aitana tuviera una participación junto a su mamá durante el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Aitana Derbez debutó junto a su mamá, Alessandra Rosaldo, durante un concierto de Sentidos Opuestos. IG alexrosaldo

El concierto, realizado el 12 de agosto de 2026 para celebrar la trayectoria del dúo integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, tuvo un momento especialmente emotivo cuando la pequeña apareció sobre el escenario como parte del equipo de bailarines.

Para Alessandra, compartir ese instante con su hija representó un sueño cumplido. La cantante aseguró que vio a Aitana feliz y sonriente durante su debut, además de revelar que la idea de invitarla al escenario surgió de Chacho Gaytán.

Sin embargo, la aparición de la menor también volvió a provocar comentarios en redes sociales.

Aitana, quien ha mostrado interés por el canto y el baile, ya había sido objeto de críticas después de que su hermano Vadhir Derbez compartiera un video en el que ambos interpretaban una canción.

La actriz reconoció el talento de Aitana Derbez para el canto y el baile. IG alexrosaldo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez?

Ante esta situación, Victoria Ruffo fue cuestionada por la prensa y dejó claro que no está de acuerdo con que se ataque a los niños. La actriz incluso preguntó por qué habría que criticar a Aitana por cantar y bailar.

No obstante, al hablar sobre la apariencia de los menores durante esa etapa de crecimiento, hizo una declaración que rápidamente llamó la atención.

Una polémica frase de Victoria Ruffo sobre la edad de Aitana generó opiniones divididas. Mezcalent

Está en la peor edad, están refeos a esa edad, muy feítos”, comentó Ruffo, para después explicar que durante esos años los cambios físicos pueden ser muy notorios y que los niños pueden verse “flacos, gordos o panzones”.

La frase fue interpretada de distintas maneras. Mientras algunos usuarios consideraron desafortunada la manera en que la actriz se refirió a la apariencia de los menores, otros entendieron sus palabras como una explicación general sobre los cambios físicos que ocurren durante la infancia y el inicio de la adolescencia.

Más allá de la polémica, Ruffo también aprovechó para reconocer las habilidades de Aitana.

Si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”, expresó, dejando claro que considera positivo que la pequeña desarrolle sus inquietudes artísticas.

Las declaraciones de Ruffo volvieron a poner el foco sobre la exposición de Aitana Derbez. Mezcalent

Incluso hizo una referencia en tono de broma a Eugenio Derbez al hablar del talento para el baile de la menor y señaló que quizá heredó esa faceta de su madre, Alessandra Rosaldo.

Victoria Ruffo y su postura sobre la exposición de Aitana Derbez

Esta no es la primera ocasión en la que Victoria Ruffo se pronuncia a favor de Aitana. Meses atrás, cuando Vadhir publicó el video cantando con su hermana, la actriz fue contundente al pedir que se respetara a los menores.

Yo creo que con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”, sostuvo en aquella ocasión.

La familia Derbez ha rechazado los comentarios negativos dirigidos contra la menor. (Foto: Mezcal Entertainment)

Ruffo también destacó que los hijos de celebridades deberían tener la oportunidad de llevar una vida lo más normal posible, pese a crecer rodeados de cámaras y atención mediática.

Por su parte, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo también han expresado su rechazo a los ataques contra su hija. El actor cuestionó que una menor fuera blanco de insultos por cantar, mientras que la cantante defendió a Aitana y pidió poner límites a los comentarios hirientes.

El caso vuelve a abrir el debate sobre la exposición de los hijos de famosos y, especialmente, sobre la responsabilidad de los usuarios al opinar sobre menores de edad.

Aunque Victoria Ruffo quiso respaldar a Aitana, sus palabras demostraron que incluso una defensa puede convertirse en motivo de controversia cuando se habla de la apariencia de una niña.