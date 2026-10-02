Aleks Syntek sube inquietante mensaje a redes: "Han matado a mis músicos y staff"

Aleks Syntek subió un inquietante mensaje en sus redes sociales oficiales, con el que volvió a causar preocupación entre sus seguidores. La polémica frase con la que inició fue: “Han matado a mis músicos y amigos”.

Antes sus más de 391 mil seguidores en Instagram, el intérprete de “Duele el amor”, que sigue en los últimos días bajo la polémica, compartió una publicación este viernes 2 de octubre, dando nuevamente de qué hablar.

Aleks Syntek sube mensaje sobre sus músicos y staff asesinados

Aleks Syntek sube inquietante mensaje. @syntekoficial

En su publicación, el cantante Aleks Syntek aseguró que músicos, amigos y colaboradores cercanos fueron asesinados.

Además, acompañó sus palabras con un llamado para que los artistas puedan realizar su trabajo con seguridad en México.

Han matado a mis músicos y amigos por una guitarra para revenderla. Han matado a mi staff e ingenieros por un cable. México, déjanos trabajar a los artistas por favor”, escribió el cantautor.

Sus palabras, por supuesto generaron preguntas inmediatas entre los usuarios de Instagram, principalmente, porque Syntek no proporcionó, nombres, fechas, lugares ni detalles específicos sobre los presuntos homicidios a los que se refirió en su publicación.

Por lo anterior, no se sabe si el artista se refiere a hechos recientes o si habla de distintos episodios de violencia que ha presenciado a lo largo de su carrera.

¿Qué quiso decir Syntek con su publicación en Instagram?

Aunque no hay mayor contexto de la publicación de Syntek en Instagram, su mensaje apunta a una preocupación por la inseguridad que enfrenta el gremio musical, particularmente por los robos de instrumentos y equipo utilizado durante conciertos y presentaciones.

La publicación también ocurre después de que el cantante compartiera otros mensajes relacionados con la violencia contra músicos. En semanas recientes, Syntek ha hablado en redes sociales sobre distintos casos que han afectado al gremio y ha utilizado sus plataformas para expresar su preocupación por la situación.

En este nuevo mensaje, el artista hace énfasis en que incluso objetos como una guitarra o un cable pueden convertirse en motivo de un robo violento. Sin embargo, hasta el momento no ha detallado qué casos concretos tiene en mente cuando habla de músicos, amigos, integrantes de su staff e ingenieros.

Por ello, sus declaraciones se entienden más como una denuncia y un llamado de atención sobre la inseguridad, más que como la confirmación de un caso específico ocurrido recientemente.

Su petición final, “México, déjanos trabajar a los artistas”, podría resumir el reclamo que quiso transmitir: que los músicos y sus equipos puedan realizar su trabajo sin estar expuestos a este tipo de violencia.

Polémica y viralidad del cantante

Aleks Syntek sube inquietante mensaje. @syntekoficial

El nuevo mensaje de Aleks Syntek, en el que aseguró que algunos de sus músicos, amigos y colaboradores han sido asesinados por objetos como una guitarra o un cable, llega en medio de una etapa de gran exposición para el cantante. Sus declaraciones vuelven a ponerlo en el centro de la conversación pública, después de varias semanas marcadas por polémicas y publicaciones que han generado reacciones en redes sociales.

La relación de Syntek con las polémicas no es nueva. Durante los últimos años, el cantante ha protagonizado distintos episodios por sus declaraciones sobre la música urbana y, particularmente, por sus críticas al reguetón y a algunas de sus letras. Esta postura se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su imagen pública y nuevamente cobró fuerza durante 2026.

En septiembre, el intérprete volvió a llamar la atención a raíz de algunas declaraciones realizadas durante una presentación, fragmentos que posteriormente circularon ampliamente en redes sociales. La conversación alrededor del cantante creció entre críticas, comentarios y memes, mientras Syntek continuaba compartiendo su postura sobre distintos temas relacionados con la música y la industria.

Sin embargo, esta etapa también coincidió con un nuevo momento para su carrera musical. Después de años de cuestionamientos hacia el género urbano, Syntek sorprendió al acercarse a estos sonidos con “Masepum”, una colaboración con el cantante español Moncho Chavea. El lanzamiento generó interés precisamente por el contraste con las críticas que el mexicano había expresado anteriormente hacia el reguetón.

Al mismo tiempo, algunas de sus canciones más conocidas comenzaron a registrar un incremento en reproducciones en plataformas digitales. Entre los temas que volvieron a llamar la atención se encuentran “Duele el amor”, su colaboración con Ana Torroja, además de “Sexo, pudor y lágrimas”, “Intocable”, “Por volverte a ver” y otros éxitos que forman parte de su trayectoria. Reportes basados en métricas de plataformas señalaron un importante crecimiento en su audiencia de Spotify durante esta etapa de viralidad.

De esta manera, Aleks Syntek vuelve a ocupar un espacio importante en la conversación digital por una combinación de polémicas, nuevos proyectos y el reencuentro del público con sus canciones.

Presentaciones programadas de Aleks Syntek en México

Aleks Syntek sube inquietante mensaje. @syntekoficial

Mientras la polémica sigue, el cantante mantiene presentaciones programadas en distintos puntos de México. Como parte de su gira Total Syntek MX Tour 2026, el intérprete tiene contempladas varias fechas durante los primeros días de octubre.

Entre sus próximos conciertos se encuentra el programado para este 3 de octubre en Uruapan, Michoacán, donde se presentará en el Auditorio APEAM. Posteriormente, Syntek tiene prevista una presentación el 9 de octubre en León, Guanajuato, en el Foro del Lago, y un día después, el 10 de octubre, llegará al Teatro Tangamanga de San Luis Potosí.

Estas presentaciones forman parte de una gira con la que el cantante ha recorrido diferentes ciudades del país para reencontrarse con el público y repasar algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria.

En las semanas recientes, la agenda de Syntek también sufrió un cambio. El concierto que tenía programado para el 25 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, fue pospuesto. De acuerdo con los organizadores, la decisión obedeció a causas ajenas al artista, el recinto y la organización.

Además de las fechas de octubre, el cantante tiene contemplado regresar a la Ciudad de México el 12 de febrero de 2027, con un concierto de Total Syntek en La Maraka.