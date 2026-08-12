Victoria Ruffo… ¿nueva habitante de La Casa de los Famosos México?

La idea de que Victoria Ruffo entre como nueva habitante en La Casa de los Famosos México es algo que tiene a los fanáticos vueltos locos, pues, más allá de ser una actriz famosa, con el paso del tiempo se convirtió en todo un personaje de internet, especialmente entre las nuevas generaciones.

Ruffo lleva años siendo una de las grandes figuras de las telenovelas mexicanas, pero su llegada a TikTok y el tipo de contenido que comparte la han hecho conectar con un público mucho más joven, consolidando así un gran número de seguidores.

Las claves de la popularidad de Victoria Ruffo son su sentido del humor y naturalidad, algo que encajaría muy bien con el reality de famosos que sigue el día a día en un formato 24/7, lo que dejaría ver la personalidad de la actriz en un encierro que posiblemente la haría conectar aún más con sus fans.

¿Victoria Ruffo entrará a La Casa de los Famosos México?

Victoria Ruffo, actriz. Especial

En diversas ocasiones, Victoria Ruffo ha sido cuestionada sobre si le gustaría entrar al reality de los famosos, sin embargo, en todas las ocasiones la respuesta era negativa.

No obstante, la actriz ahora sorprendió con una respuesta que abre la posibilidad para un futuro ingreso al ‘encierro’ monitoreado por cámaras.

Aunque, para decepción de sus fans, no está en sus planes ser parte del reality que está en curso, Ruffo expresó que tendría algunas condiciones para decirle ‘sí’ al programa como:

Un pago millonario

Un baño privado

Su cama

Los aspectos anteriores, aseguró la actriz, no son negociables.

Mi baño es sagrado, mi cama es sagrada. La comida y todo eso me vale gorro, pero los ronquidos yo no puedo; aguanto algunos, pero no todos”, explicó.

Además, consideró que no sería una de las habitantes más queridas de la casa, puesto que le gusta mucho el orden.

Si me ponen un baño privado, más los ceros a la derecha, puede que sí”, enfatizó.

¿Ya hay propuesta para entrar al reality?

Victoria Ruffo, actriz. Especial

Debido a que varios actores se han sumado al reality, como Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia, algunos pensarían que ya hay propuesta para Victoria Ruffo, sin embargo, durante su encuentro con medios, la actriz no mencionó estar en negociaciones todavía.

La famosa únicamente se limitó a decir, entre bromas, que si la producción cumpliera sus peticiones, con gusto aceptaría entrar al programa.

Lo anterior, es algo que emociona a fans, pues es de saberse que la producción del reality siempre está pendiente de las opiniones del público y los deseos que a veces tienen, se hacen realidad.

Con las declaraciones de Ruffom se abre la puerta para que en un futuro pueda ser parte del reality, aunque de momento, eso no está previsto para esta temporada.

Victoria Ruffo apoya a Cynthia Klitbo

Acerca de esta temporada del reality, Victoria Ruffo confesó que disfruta mucho la participación de Cynthia Klitbo, pues es alguien con quien tiene grandes afinidades, como el del gusto por la limpieza y el orden.

En esta ‘Casa’, Klitbo ha demostrado que lo que le encanta es el orden, algo que incluso la ha llevado a recibir duras críticas, tanto de los participantes que se encuentran con ella, como del público afuera que observa todo lo que ocurre dentro.

Pese a ello, Ruffo aseveró que coincide con Klitbo:

He estado viendo a Cynthia también y yo la amo, te lo juro, yo no la critico; al contrario, yo creo que tiene toda la razón. La gente cochina es cochina, la verdad, qué feo”.

Por lo anterior, advirtió que tal vez su participación dentro de un reality como ese no sería del todo agradable, puesto que lo mismo que ‘molesta’ de Klitbo, se reflejaría con ella.

Además, bromeó diciendo que si tuviera compañeros como los de Cynthia en la casa, ya hubiera renunciado y les ‘hubiera dado de cachetadas’.

De las telenovelas a la viralidad en internet

Victoria Ruffo, actriz. Especial

Victoria Ruffo logró algo que no todas las estrellas de su generación consiguen: reinventarse en internet sin dejar de ser ella misma.

Su trayectoria como actriz le dio reconocimiento, pero su espontaneidad, bailes, memes y la capacidad de reírse de si misma hicieron que también conquistara a quienes quizá ni siquiera crecieron viendo sus telenovelas.

Ruffo ha demostrado que sabe aprovechar los momentos espontáneos que internet convierte en virales, como el fenómeno de sus escenas de llanto en las telenovelas. Durante años, las expresiones dramáticas de la actriz se transformaron en memes que circulan constantemente en redes sociales.

Sobre ello, Victoria ha confesado que le divierte que la gente haga memes con sus escenas y esa actitud terminó jugando a su favor porque permitió que su imagen pasara de ser exclusivamente la de una protagonista de melodramas a convertirse en un personaje querido y divertido de la cultura digital.

De hecho, su fandom la llama la ‘nueva reina de TikTok’ por la enorme respuesta que tienen sus publicaciones.