¡México, nos vemos el próximo verano! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso

¡Atención, fans de La Oreja de Van Gogh! Vayan preparando la voz y la emoción, pues la agrupación española confirmó que regresará a México el próximo verano para reencontrarse con sus seguidores y compartir nuevamente su música en tierras mexicanas.

La noticia ha despertado gran expectativa entre sus fans, especialmente porque esta gira marca una nueva etapa para la banda con Amaia Montero de regreso como vocalista.

Y es que la última vez que la agrupación se presentó en el país fue con su gira “Un susurro en la tormenta”, cuando visitó Guadalajara para ofrecer un concierto en el Auditorio Telmex.

La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso a México

A través de sus redes sociales, la banda compartió un mensaje sobre la positiva respuesta que ha tenido su gira “Tantas cosas que contar” en España y aprovechó para anunciar que México también formará parte de sus próximos encuentros con el público.

“Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa. México, nos vemos el próximo verano”.

El anuncio estuvo acompañado de música de mariachi, un detalle con el que la agrupación dejó ver el cariño que tiene por el público mexicano y confirmó su esperado regreso con Amaia Montero.

Usuarios reaccionan al próximo concierto de La Oreja de Van Gogh en México

La noticia sorprendió y emocionó a los fans de la banda, quienes no tardaron en expresar su alegría por volver a tener a La Oreja de Van Gogh en México.

En tan solo las primeras seis horas de su publicación, el anuncio ya acumulaba 21 mil reacciones y cerca de dos mil comentarios, en los que sus seguidores compartieron la emoción de volver a escuchar sus canciones en vivo.

Entre los mensajes destacaron las muestras de cariño hacia la agrupación y la expectativa por conocer las fechas de sus presentaciones, pues muchos esperan con entusiasmo este reencuentro musical.

¿Cuándo regresa Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

La expectativa por el regreso de la banda también está relacionada con Amaia Montero, quien volvió oficialmente a La Oreja de Van Gogh el 15 de octubre de 2025, después de varios años alejada de la agrupación.

Su primer concierto de esta nueva etapa está programado para el sábado 9 de mayo de 2026, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), ubicado en Barakaldo, País Vasco.

Por ello, sus seguidores mexicanos también esperan con emoción la oportunidad de verla nuevamente en vivo junto a la banda, luego de cinco años sin presentarse como agrupación en el país.

Por ahora, solo queda esperar a que se anuncien las fechas y ciudades que formarán parte de esta gira por México. Mientras tanto, los fans ya pueden ir preparando la voz para cantar juntos esos temas que han acompañado tantas historias, especialmente aquel inolvidable: “Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así”.