Victoria Ruffo olvida diferencias con Eugenio Derbez y defiende a su hija Aitana ante críticas

Victoria Ruffo se pronunció públicamente en defensa de Aitana Derbez, hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, luego de que la niña de 11 años recibiera críticas en redes sociales por su participación en un dueto musical, junto a su hermano Vadhir.

Hace algunas semanas, Aitana y Vadhir decidieron canta una versión de 'Golden', de las Guerreras K-pop, lo que generó comentarios divididos.

Las críticas surgieron en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la interpretación de la menor. Aunque algunos comentarios fueron positivos, otros derivaron en burlas y señalamientos dirigidos directamente a Aitana, quien solo tiene 11 años.

El caso provocó reacciones dentro del propio entorno familiar, incluyendo a Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir y José Eduardo, quienes se manifestaron en defensa de la niña y rechazaron ataques contra menores.

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, decidió intervenir pese a las diferencias públicas que ha tenido con Eugenio Derbez en el pasado, y centró su postura en la protección de los menores.

Victoria Ruffo pidió respeto para Aitana Derbez. IG: jose_eduardo92

Victoria Ruffo pide respeto para Aitana Derbez

En entrevista con el programa De primera mano, la actriz fue contundente al referirse a los comentarios dirigidos a Aitana. "Con los niños no”, expresó al ser cuestionada sobre el tema.

Ruffo subrayó que los menores deben ser respetados independientemente de la exposición mediática de sus padres. “Yo creo que con los niños no, los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”, declaró.

También señaló que las plataformas digitales pueden convertirse en espacios hostiles para menores, por lo que consideró necesario que los adultos regulen la exposición infantil.

"Ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de tener unos padres famosos, tratar de llevar una vida más normal", dijo .

La primera actriz agregó que, aunque los hijos de celebridades crecen en un entorno público, eso no justifica que sean blanco de ataques en redes sociales.

En su caso, reveló que intentó blindar a sus hijos menores, los mellizos Vicky y Anuar, a quienes mantuvo alejados del ojo público en la infancia:

"Preferí que vivieran su niñez como cualquier otro niño", finalizó .

“También ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de que tengan padres famosos o que haya cámaras, lo que sea, tratar de llevarles una vida más normal, vamos”, comentó .

Por último, compartió un poco de su experiencia como madre famosa: “Si me hacían entrevistas y estaban mis hijos, pues con mucho gusto, pero así de llevarlos a audiciones o que hicieran cosas, la verdad, no. Prefiero que vivan su niñez como cualquier otro niño”, dijo.

La postura de José Eduardo Derbez ante las críticas

José Eduardo Derbez también habló sobre los comentarios dirigidos a su hermana. En entrevista con el programa Hoy, reaccionó con ironía al referirse a la publicación del video.

“Lo que hace por monetizar Vadhir, pero ya le dije. Yo no entiendo y todavía le siguen prestando a la niña, mejor que tenga la suya y que monetice con la suya”, comentó en tono sarcástico ante cámaras.

Sobre los señalamientos hacia Aitana, añadió: “Es bien fuerte y difícil opinar. La gente opina mucho, pero yo creo que meterse con menores de edad sí ya cambia la cosa”.

El actor explicó que, a diferencia de los adultos que están acostumbrados a la crítica pública, los menores no cuentan con las herramientas emocionales para enfrentar ese tipo de exposición.

Y confesó que debido a este problema en internet, tanto él como su pareja, Paola Dalay, han tomado medidas para no exponer a su hija Tessa.

José Eduardo también rechazó ataques contra su hermana. IG: jose_eduardo92

La postura de la familia ante ataques en redes

A raíz de las críticas, Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, anunció que dejará de mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales.

“Me cansé un poquito de tanto comentario fuera de lugar, comentarios innecesarios, hate o consejos no pedidos, críticas de cómo llevamos la educación de nuestra hija”, explicó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La decisión implica que la menor tendrá una vida digital más reservada, pese a que desde su nacimiento había sido expuesta en fotografías familiares compartidas públicamente.

En el caso de la familia Derbez, Aitana ha aparecido desde pequeña en redes sociales y en el programa 'De Viaje con los Derbez', donde es la única menor de edad que participa activamente.

Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, también tiene presencia en redes sociales, aunque sus padres han optado por no integrarla al reality familiar.

“Queremos que crezca un poquito más para hacerlo y que conscientemente tome esta decisión”, explicó Aislinn Derbez a la prensa sobre la ausencia de su hija en el programa.

El debate sobre la exposición de menores en redes sociales continúa abierto, especialmente en familias con alta visibilidad mediática.