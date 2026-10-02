La historia detrás de 'Candle in the Wind': El tema de Elton John que unió a Marilyn Monroe y Lady Di

Hay canciones que se convierten en éxitos y otras que terminan formando parte de la historia. ‘Candle in the Wind’ de Elton John pertenece a la segunda categoría. Lo curioso es que, aunque millones de personas la relacionan inmediatamente con Lady Di, lo cierto es que la canción fue escrita pensando en otra mujer.

¿A quién le dedicó Elton John ‘Candle in the Wind’?

La historia comenzó en 1973, cuando Elton John y su inseparable letrista Bernie Taupin crearon el tema para el álbum Goodbye Yellow Brick Road. La inspiración fue la vida de Marilyn, fallecida en 1962 a los 36 años, y el precio que pagó por convertirse en una de las mujeres más famosas de Hollywood.

Marilyn Monroe fue la primera protagonista de ‘Candle in the Wind’, un tema que reflexionaba sobre la fama, la exposición mediática y la muerte prematura de las celebridades. IMDb

Taupin quería abordar la fama desde una perspectiva diferente. Más que construir una canción romántica sobre Monroe, buscó retratar la vulnerabilidad detrás del personaje público y la manera en que la industria y los medios pueden convertir a una persona en un ícono.

¿Qué significa la cancion ‘Candle in the Wind’?

De hecho, el concepto de una “vela en el viento” surgió de una expresión relacionada con Janis Joplin. La imagen terminó funcionando como una metáfora de aquellas celebridades cuya vida parece intensa y brillante, pero también frágil, expuesta a cualquier ráfaga.

Bernie Taupin nunca concibió ‘Candle in the Wind’ únicamente como una canción sobre Marilyn Monroe, sino como una reflexión sobre el impacto de la fama y la muerte prematura. IG eltonjohn

La letra original hacía referencia directamente a Marilyn. Desde el famoso “Adiós, Norma Jean”, en alusión a su nombre de nacimiento, hasta las menciones a Hollywood, la prensa y la sexualización de la actriz, Taupin construyó un retrato de una mujer convertida en símbolo mientras su propia identidad quedaba en segundo plano.

Pero el significado de la canción era mucho más amplio. El propio Taupin ha explicado que podía haber sido escrita para otras figuras que murieron jóvenes, como James Dean o Jim Morrison.

El tema, en esencia, hablaba de la fama, la adoración pública y el destino de quienes terminan convertidos en leyendas después de una muerte prematura.

¿Por qué Elton John cantó ‘Candle in the Wind’ en el funeral de Lady Di?

Dos décadas después, ‘Candle in the Wind’ adquirió una nueva vida tras la muerte de Diana de Gales. El 31 de agosto de 1997, Lady Di falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París. Su muerte provocó una conmoción internacional y una multitudinaria despedida en Reino Unido.

Elton John transformó ‘Candle in the Wind’ para despedir a Diana, reemplazando las referencias a Norma Jean por un emotivo homenaje a la princesa de Gales. Grosby

El funeral se celebró el 6 de septiembre en la Abadía de Westminster ante alrededor de 2,000 invitados, mientras millones de personas seguían la ceremonia y abarrotaban las calles de Londres.

Entre los asistentes estaba Elton John, uno de los amigos cercanos de Diana. La relación entre ambos se remontaba a principios de los años ochenta y el cantante había compartido con ella diferentes momentos de su vida pública.

Para la ceremonia, Bernie Taupin reescribió la canción y Elton John la interpretó al piano. La versión dejó atrás las referencias a Norma Jean para convertir a Diana en la “Rosa de Inglaterra”.

La versión dedicada a Lady Di se convirtió en uno de los momentos más recordados de su funeral, después de que Elton John interpretara el tema frente a miles de personas. Captura de pantalla

La elección no fue casual. Documentos relacionados con la organización del funeral muestran que el entonces deán de Westminster, Wesley Carr, consideró que Elton John y una canción de la cultura popular podían representar de manera especial el vínculo de Diana con el público.

El propio Elton contó posteriormente que sintió un enorme temor antes de cantar. Sabía que cambiar la letra de una canción asociada con Marilyn para convertirla en un homenaje a Diana podía generar una reacción inesperada. Por eso, incluso utilizó un teleprompter escondido junto al piano.

El funeral de Lady Di cambió para siempre el significado de ‘Candle in the Wind’, convirtiendo una canción sobre una estrella de Hollywood en un himno dedicado a la princesa del pueblo. IMDb

Su interpretación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de aquella jornada. Además, la nueva versión alcanzó un éxito extraordinario y transformó para siempre la percepción pública de la canción.

Aunque las letras de las dos versiones son diferentes, el corazón de ‘Candle in the Wind’ permaneció intacto: la historia de una mujer joven convertida en símbolo después de una muerte prematura.