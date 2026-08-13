Aitana Derbez debuta a los 12 años como bailarina en el Auditorio Nacional | VIDEO

Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, debutó a los 12 años como bailarina en el Auditorio Nacional.

La pequeña Aitana se presentó junto a su mamá en el concierto de Sentidos Opuestos en el recinto antes mencionado la noche del pasado miércoles 12 de agosto.

Aitana Derbez debuta como bailarina en el Auditorio Nacional

Aitana Derbez en el Auditorio Nacional. Especial

A sus 12 años, apenas cumplidos el pasado 4 de agosto, Aitana Derbez formó parte del show durante la interpretación del tema ‘Dónde están’, uno de los más conocidos de la agrupación.

En ese momento, la hija de Eugenio Derbez apareció en el escenario junto a su mamá y siguió la coreografía mientras el público disfrutaba de la presentación.

Esta primera aparición de Aitana en un escenario representa su primer acercamiento formal como bailarina, una faceta que no se había visto totalmente de ella, aunque anteriormente ya había demostrado interés por la música y las artes.

En esta ocasión, Aitana mostró su talento en el baile al formar parte del espectáculo de Sentidos Opuestos frente a miles de personas.

De hecho, el talento de Aitana no es sorpresivo, Alessandra Rosaldo ya había contado en varias ocasiones que su hija heredó de sus padres una marcada inclinación por las artes.

Incluso, Rosaldo confesó una vez que no era su deseo que Aitana se involucrara en el mundo del espectáculo, pero poco a poco su hija ha mostrado un interés natural por las actividades artísticas, por lo que con el paso del tiempo podría buscar su propio camino en la industria.

Del ensayo al Auditorio Nacional

Cabe destacar que hace unos días, en la cuenta oficial de Instagram de Sentidos Opuestos, compartieron un video de los ensayos de Aitana Derbez.

En las imágenes se veía a la hija de Eugenio preparándose para subir al escenario junto a su mamá, Alessandra Rosaldo, aunque no era un hecho que se esa presentación sería oficial.

Por ahora, ya dio el primer paso en el Auditorio Nacional y queda en la incertidumbre si seguirá con dichas presentaciones o pasará página y ahora optará por la música.

En distintas ocasiones, Aitana ha mostrado sus habilidades en el canto junto a su hermano Vadhir Derbez.

En 2020, ambos sorprendieron al interpretar “Dance Monkey”, de Tones and I, en un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Más recientemente, a principios de 2026, los hermanos volvieron a cantar juntos con un cover de “Golden”, tema de K-Pop Demon Hunters.

Aitana Derbez tiene nacionalidad estadounidense

Aitana Derbez en el Auditorio Nacional. Especial

Aitana Derbez es estadounidense de nacimiento, ya que nació el 4 de agosto de 2014 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces son completamente mexicanas por parte de sus padres, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes han desarrollado gran parte de sus carreras en México.

Su nacimiento ocurrió mientras la familia se encontraba en Estados Unidos debido a los proyectos profesionales de Eugenio.

Aitana es la única hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes se casaron en 2012. Por parte de su papá, tiene tres medios hermanos: Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, todos ellos vinculados al mundo del entretenimiento. Aunque existe una importante diferencia de edad entre ellos, Aitana ha crecido cercana a sus hermanos y es una de las integrantes más jóvenes de esta famosa familia.

Su familia también refleja la conexión que los Derbez mantienen entre México y Estados Unidos. Mientras Eugenio ha construido una carrera internacional y actualmente tiene una fuerte presencia en Hollywood, Alessandra continúa ligada a la música y la televisión. Por ello, Aitana ha crecido entre ambas culturas y ha estado expuesta desde pequeña a la vida pública de su familia.

Aunque por su lugar de nacimiento es identificada como estadounidense, Aitana mantiene una fuerte conexión con México a través de sus padres y hermanos.