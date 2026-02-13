"Qué gente tan imbécil": Vadhir Derbez explota por críticas a Aitana | VIDEO

Todo comenzó cuando Vadhir compartió en su canal de YouTube un video en el que aparece cantando junto a su hermana Aitana el tema “Golden”, canción que forma parte del soundtrack de la cinta animada Las Guerreras K-Pop.

Lo que parecía un momento divertido terminó convirtiéndose en blanco de críticas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la interpretación de la menor, mientras otros lanzaron comentarios sobre su desempeño vocal, generando un debate que rápidamente escaló.

Aitana, de apenas 11 años, es la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y desde pequeña ha mostrado interés por la música. Sin embargo, la exposición pública también la ha colocado bajo la lupa digital.

“No se habla de los niños”: puntualizó Vadhir

En un reciente encuentro con medios, Vadhir no ocultó su molestia. Con evidente indignación, lanzó un mensaje directo contra quienes han alimentado la polémica.

No se habla de los niños, no hay por qué estar opinando sobre su nivel físico ni nada. Los niños están para cuidarlos y protegerlos, no para atacarlos, expresó.

El cantante fue más allá y criticó que el tema volviera a retomarse semanas después, señalando que mantener viva la controversia solo provoca que más personas se sumen a la conversación negativa.

Qué gente tan imbécil… y también quienes siguen dándole foco cuando esto ya había pasado, sentenció.

La familia Derbez sale en defensa de Aitana

Vadhir no ha sido el único en pronunciarse. Tanto Eugenio Derbez como Alessandra Rosaldo han coincidido en que los menores deben mantenerse fuera del escrutinio agresivo de las redes sociales.

Incluso Jose Eduardo Derbez, hermano de Aitana, ha mostrado respaldo hacia la pequeña, reiterando la importancia de apoyar su entusiasmo artístico sin convertirlo en blanco de burlas.

La familia ha sido enfática, pues Aitana no busca iniciar una carrera profesional en la música, simplemente disfruta cantar y compartir momentos con sus seres queridos.

Vadhir aplaude el talento de su hermana

Lejos de la controversia, Vadhir destacó el talento natural de Aitana. Aseguró que a su edad él no contaba con el mismo nivel vocal y celebró que la niña haya heredado el gusto musical de su madre.

No es que quiera hacer una carrera musical ni nada. Es una niña talentosísima. Con la mamá que tiene, es súper musical y súper entonada. Hay que apoyar ese talento, afirmó.

La conexión musical en la familia Derbez no es nueva. Alessandra Rosaldo ha desarrollado una sólida trayectoria como cantante, mientras que Vadhir también ha incursionado con éxito en la música pop.

Vadhir Derbez

¿Eliminarán el video?

Ante la ola de críticas, surgió la pregunta sobre si el video sería retirado de YouTube. Sin embargo, Vadhir fue claro y no piensa borrarlo.

Argumentó que el cover quedó bien logrado y que tanto él como Aitana lucen cómodos y felices en la interpretación. Además, destacó que la canción ha tenido buena recepción entre quienes disfrutan verlos cantar juntos.

La canción es espectacular y a la gente le gusta vernos cantar. Lo vamos a seguir haciendo, aseguró.

Un mensaje contundente

Más allá del tono fuerte de sus declaraciones, el mensaje central de Vadhir Derbez fue claro: proteger a los niños debe ser prioridad.

Mientras el video continúa acumulando visualizaciones, la familia ha optado por mantener una postura unida. Para ellos, el talento y la diversión de Aitana pesan más que cualquier comentario negativo.

Instagram

En medio de la controversia, el cantante dejó algo en evidencia, que cuando se trata de su hermana menor, no está dispuesto a quedarse callado.

