Vitae Fest 2026 llegará al Zócalo de CDMX con estos artistas confirmados; ¿cuándo será?

El Zócalo de la Ciudad de México será escenario del Vitae Fest 2026 el próximo 8 de noviembre, un festival que reunirá a exponentes de distintos géneros musicales, entre ellos Enjambre, Alexander Acha, Banda Los Recoditos y Mau y Ricky, quienes participaron en una conferencia de prensa para anunciar su participación en el encuentro.

Durante la presentación en el Gran Hotel de la Ciudad de México, los organizadores explicaron que el evento busca ir más allá de un concierto convencional y convertirse en un espacio de convivencia familiar, reconciliación y promoción de valores como el amor, el perdón y la paz.

Luis Quinelli, fundador del Festival Vitae, encabezó la conferencia para dar a conocer los pormenores del concierto. Foto: Pavel Jurado Canseco.

De acuerdo con los representantes del festival, el proyecto forma parte de una iniciativa internacional que promueve encuentros en distintas capitales del mundo. Tras realizarse en Roma y tener su primera edición en México el año pasado, la organización busca consolidar el evento en la capital mexicana.

Alexander Acha destacó que aceptó la invitación por el mensaje social y espiritual que acompaña al festival, al considerar que, aunque existen numerosos conciertos, son menos los que reúnen a artistas de distintos géneros bajo una misma causa.

Fotos: Pabellón Jurado

El cantante señaló que la música y el arte pueden contribuir a fomentar la unidad y la reconciliación en una sociedad marcada por la violencia y la desinformación. También expresó su entusiasmo por presentarse en el Zócalo capitalino, escenario que calificó como un sueño para cualquier artista.

Por su parte, integrantes de Enjambre manifestaron su emoción por formar parte del encuentro y destacaron la oportunidad de ver las calles de la Ciudad de México llenas de personas que conviven y cantan juntas.

Los músicos señalaron que presentarse en la Plaza de la Constitución representa un honor, por el significado histórico y cultural que tiene este espacio para el país.

Foto: Pabellón Jurado

En tanto, representantes de Banda Los Recoditos afirmaron que participar en el Viate Fest representa una oportunidad para llevar la música regional mexicana a un evento que busca recuperar valores y propiciar la convivencia entre personas de distintas edades.

Los integrantes de la agrupación resaltaron la importancia de que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar juntos de la música y aprovechar el encuentro para convivir más allá de las pantallas y los teléfonos celulares.

El festival contempla una oferta musical diversa, con géneros como pop, rock, música regional mexicana y propuestas urbanas, además de otras expresiones artísticas.

Los organizadores invitaron al público a asistir el próximo 8 de noviembre al Zócalo de la Ciudad de México, con la expectativa de reunir a familias y seguidores de los artistas en una jornada que combine entretenimiento con un mensaje de unidad y reconciliación.