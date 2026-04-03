¿Emmanuel tendrá documental? Alexander Acha revela planes

La historia de uno de los grandes íconos de la música latina podría llegar a la pantalla grande. Alexander Acha sorprendió al revelar que existe la posibilidad de realizar un documental sobre la vida y trayectoria de su padre, el legendario Emmanuel, quien recientemente cumplió 50 años de carrera artística.

¿Qué dijo Alexander Acha?

Durante una entrevista para el programa Hoy, el cantante habló con entusiasmo sobre este proyecto que, aunque aún no está confirmado, ya ha sido considerado en varias ocasiones. Para Acha, la vida de su padre no solo está llena de éxitos, sino también de momentos complejos que merecen ser contados.

Sería muy bonito ver un documental de la historia de mi papá”, expresó.

El proyecto celebraría sus 50 años de carrera artística. IG emmanueloficial

Destacando que detrás de la figura pública existe un camino lleno de experiencias humanas: momentos de gloria, pero también de dolor, confusión, frustración y aprendizaje.

Y es que la carrera de Emmanuel no solo se ha construido sobre éxitos musicales, sino también sobre una evolución constante que lo ha mantenido vigente por décadas. Desde sus primeros pasos en los años 70 hasta convertirse en un referente del pop en español, su trayectoria representa una parte importante de la historia musical en Latinoamérica.

El documental incluiría momentos de éxito y dificultad. IG emmanueloficial

Canciones como 'La chica de humo', 'Todo se derrumbó' y 'Quiero dormir cansado' no solo marcaron una época, sino que continúan siendo parte del repertorio colectivo de varias generaciones.

El documental de Emmanuel está en pláticas

Aunque la idea no es nueva, Alexander Acha confesó que en el pasado ya existía un proyecto relacionado con este documental. Sin embargo, por distintas razones, no logró concretarse.

Había un proyecto, pero no sé en qué quedó”, comentó, dejando ver que el plan sigue latente, aunque dependerá de varios factores para poder retomarse y llevarse a cabo.

Destacó que su padre tiene una historia digna de contar. Mezcalent

Entre ellos, las agendas y compromisos tanto del propio Emmanuel como de quienes podrían estar involucrados en la producción.

¿Alexander Acha aparecerá en el documental de Emmanuel?

El cantante también dejó claro que le encantaría formar parte del documental, especialmente en el área musical. Para él, sería una oportunidad no solo profesional, sino también personal, al poder rendir homenaje a la carrera de su padre desde una perspectiva cercana.

Sobre todo en la parte musical me encantaría”, dijo, aunque reconoció que su participación dependerá de cómo se organicen los tiempos y el enfoque del proyecto.

Acha desea participar, especialmente en la parte musical. IG alexanderacha

La trayectoria de Emmanuel

Con una carrera que abarca décadas, millones de discos vendidos y una presencia constante en los escenarios internacionales, Emmanuel es considerado uno de los grandes referentes del pop latino.

Emmanuel es uno de los íconos del pop latino. IG emmanueloficial

Por ahora, el proyecto sigue siendo una posibilidad, pero la ilusión ya está presente. Y si algo dejó claro Alexander Acha es que, cuando se trata de contar la historia de su padre, hay mucho que decir.

De concretarse, el documental no solo mostraría al artista, sino también al hombre detrás del escenario, ofreciendo una mirada íntima a una vida que ha estado marcada por la música, los retos y una pasión que, después de 50 años, sigue más viva que nunca.