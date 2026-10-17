Edén Muñoz reúne a Yuridia y Alfredo Olivas en su concierto

Edén Muñoz continúa sorprendiendo a su público durante su serie de conciertos en la Plaza de Toros México. Esta vez, el cantante convirtió la noche en una experiencia aún más especial al invitar al escenario a Yuridia y Alfredo Olivas, dos artistas que desataron la emoción de los asistentes.

La aparición de los tres intérpretes tomó por sorpresa a los presentes, quienes esperaban disfrutar de los éxitos de Edén Muñoz, pero terminaron siendo testigos de un encuentro musical que reunió distintas voces de la música mexicana.

Yuridia y Alfredo Olivas sorprenden como invitados en el concierto de Edén Muñoz

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del momento en que Yuridia y Alfredo Olivas compartieron el escenario con Edén Muñoz, durante el concierto del viernes 16 de octubre.

Durante este encuentro, Yuridia comentó que la aparición también fue una sorpresa para ella, pues se trató de su primer encuentro con Alfredo.

Los cantantes no solo compartieron su talento, sino también algunos pasos de baile que animaron aún más al público. Entre aplausos, gritos y ovaciones, los asistentes celebraron la oportunidad de verlos juntos en una misma presentación.

Fans reaccionan a la aparición de Yuridia y Alfredo Olivas con Edén Muñoz

La participación de Yuridia y Alfredo Olivas provocó una ola de emoción entre los asistentes, quienes expresaron su entusiasmo con gritos y aplausos durante el concierto.

Estas reacciones también llegaron a las redes sociales, donde algunos seguidores celebraron la elección de los invitados y el cariño que Edén Muñoz mostró al compartir el escenario con ambos artistas.

Para muchos de sus fans, este encuentro se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche, al reunir a tres intérpretes que han conquistado al público con sus estilos musicales.

Yuridia y Edén Muñoz: las colaboraciones que han conquistado a sus fans

Aunque Yuridia se ha caracterizado por interpretar principalmente pop y baladas románticas, también ha explorado la música regional mexicana y ha compartido escenario con Edén Muñoz en distintas ocasiones.

Ambos artistas han regalado a sus seguidores interpretaciones que combinan sus estilos, ya sea en presentaciones especiales o mediante colaboraciones musicales.

Una de las más recordadas es “Me Hace Tanto Bien”, canción lanzada el 7 de julio de 2022 como parte del álbum de estudio Pa' Luego Es Tarde, de Yuridia.

El tema ha acumulado más de 162 millones de vistas, de acuerdo con la cifra señalada en el borrador original, y se ha convertido en una de las colaboraciones que sus seguidores continúan celebrando.

Yuridia y Edén Muñoz. Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso / Edgar Negrete Lira

Por ello, la aparición de Yuridia junto a Edén Muñoz en la Plaza de Toros México fue una nueva oportunidad para recordar la conexi ón musical entre ambos, mientras que la presencia de Alfredo Olivas añadió un ingrediente inesperado a una noche llena de sorpresas.