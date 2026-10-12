Enjambre, Los Recoditos y Mau y Ricky darán concierto gratis en el Zócalo; esta es la fecha y horario

Enjambre volverá a encontrarse con el público capitalino en un concierto gratuito que compartirá con artistas del pop y la música regional mexicana. La agrupación aparece en el cartel del Vitae Fest 2026, que anuncia su próxima edición en el Zócalo de la Ciudad de México.

La programación también incluye a Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha, de acuerdo con el anuncio del festival. Los cuatro proyectos compartirán una jornada que permitirá escuchar distintos géneros sin pagar una entrada.

¿Cuándo y a qué hora será el Vitae Fest 2026?

El cartel señala que el festival se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026 a partir de las 17:00 horas. La sede será la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico capitalino.

La fecha también aparece en Songkick, plataforma de conciertos a la que enlaza la sección de gira del sitio oficial de Enjambre. Su ficha del Vitae Fest coincide con los nombres anunciados en la imagen promocional.

El horario corresponde al inicio anunciado para el encuentro. El cartel no especifica a qué hora tocará cada artista, quién abrirá la jornada ni cuál será el acto de cierre, por lo que las cinco de la tarde no deben interpretarse como el horario individual de Enjambre.

¿Quiénes estarán en el concierto gratuito del Zócalo?

El programa reúne cuatro propuestas que habitualmente se presentan ante públicos distintos. Enjambre aportará el rock; Banda Los Recoditos, la música de banda; mientras que Mau y Ricky y Alexander Acha completan la oferta de pop.

Los artistas que aparecen en el cartel son:

Enjambre

Banda Los Recoditos

Mau y Ricky

Alexander Acha

Para los seguidores de Enjambre, la presentación representa una nueva oportunidad de escuchar a la banda en la capital. El compromiso en el Zócalo se suma a su calendario de conciertos de noviembre, entre las fechas anunciadas para Campeche y San Luis Potosí.

Vitae Fest anuncia su programación gratuita en el Zócalo capitalino Especial

¿Se necesitan boletos para el Vitae Fest?

La imagen promocional indica expresamente “entrada libre y gratuita”. El anuncio no incluye precios, zonas de pago ni un enlace de venta de boletos para asistir al encuentro musical.

Tampoco detalla una hora de apertura de accesos, un registro previo o las condiciones de ingreso. Esos aspectos deberán consultarse en las comunicaciones de los organizadores; por ahora, la información del cartel permite identificar la fecha, la sede, el horario general y los artistas anunciados.

¿Qué es Vitae Fest?

El encuentro está vinculado con Vitae, una fundación global sin fines de lucro que describe su trabajo como la difusión de iniciativas de reconciliación y esperanza mediante el arte, los medios y el entretenimiento. En su página también conserva material de la edición realizada en la Ciudad de México en 2025.

Aquella primera edición mexicana también tuvo lugar en el Zócalo y contó con artistas como Río Roma y La Adictiva. El programa incluyó música, una puesta en escena y un mensaje grabado del papa Francisco, según la cobertura de ese encuentro.

La edición de 2026 propone otra combinación musical para la misma plaza. La cita anunciada es el 8 de noviembre a las 17:00 horas, con acceso gratuito; los horarios particulares de Enjambre, Los Recoditos, Mau y Ricky y Alexander Acha todavía no aparecen desglosados en el cartel.