Hunter Schafer, actriz de 'Euphoria', revela que se sometió a una cirugía de reafirmación de género

Hunter Schafer, actriz conocida por interpretar a Jules Vaughn en la serie Euphoria, reveló que se sometió a una cirugía genital de reafirmación de género en diciembre de 2025.

La actriz estadounidense dio a conocer la anterior en una entrevista con la revista ELLE, en la que habló sobre su experiencia, el proceso de recuperación y las razones que la llevaron a compartir públicamente esta decisión personal.

La actriz, de 27 años, aseguró que está satisfecha con el resultado de la intervención y reflexionó sobre la manera en que ha evolucionado su relación con su identidad de género y su cuerpo a lo largo de los años.

Hunter Schafer habla sobre su cirugía de reafirmación de género

Hunter Schafer se sometió a una cirugía de reafirmación de género. John Salangsang/Shutterstock

La decisión de hacer pública esta parte de su vida llega varios meses después de la cirugía genital, según Schafer, quien, durante la entrevista, expresó su satisfacción con el resultado.

Al hablar sobre el tema, explicó que consideró importante compartir su experiencia en un contexto en el que las vivencias de las personas trans suelen quedar en segundo plano frente a los debates políticos e ideológicos sobre la identidad de género.

Sus declaraciones también ofrecen una mirada personal a un proceso que, según ha contado en distintas ocasiones, ha estado acompañado de reflexiones sobre su identidad y la forma en que se siente con su cuerpo.

De acuerdo con la actriz, la cirugía a la que se sometió es también conocida como bottom surgery en inglés. Este término engloba diferentes procedimientos médicos destinados a modificar la anatomía genital para que se corresponda mejor con la identidad de género de una persona.

Sin embargo, Schafer no detalló públicamente la técnica quirúrgica específica que se utilizó en su caso.

Lo que sí compartió, fueron algunos detalles de su recuperación, un periodo que requirió descanso y limitaciones importantes en sus actividades cotidianas.

Según contó, alquiló un departamento espacioso para pasar el posoperatorio con mayor comodidad y recibir visitas de familiares y amigos. La actriz explicó que, durante parte de ese periodo, tenía que limitar sus desplazamientos a unos 150 pasos al día.

Hunter Schafer y su proceso de identidad de género

La actriz ha hablado públicamente sobre su transición desde la adolescencia. A lo largo de los años, también ha reflexionado sobre la manera en que comprende su identidad y sobre las distintas formas en que las personas pueden experimentar el género.

Con ELLE, Schafer explicó que durante mucho tiempo intentó encontrar una relación satisfactoria con su cuerpo sin recurrir necesariamente a otra intervención quirúrgica.

Con el paso del tiempo, su perspectiva evolucionó y decidió someterse a la operación. La actriz explicó que se identifica como mujer y compartió algunas de las reflexiones personales que acompañaron su decisión.

De modelo a actriz reconocida internacionalmente

Hunter Schafer se sometió a una cirugía de reafirmación de género. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Hunter Schafer nació el 31 de diciembre de 1998 en Estados Unidos. Antes de alcanzar la fama como actriz, desarrolló una carrera en el mundo del modelaje y participó en iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos de las personas trans.

Su popularidad creció en 2019, cuando se incorporó al elenco de Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya. En ella interpreta a Jules Vaughn, una adolescente trans que establece una relación compleja con Rue Bennett y que atraviesa distintas experiencias relacionadas con el amor, la identidad y las relaciones personales.

La interpretación de Schafer recibió atención por su representación de un personaje trans y contribuyó a consolidarla como una figura destacada de la televisión.

Además de su trabajo en Euphoria, la actriz ha participado en distintas producciones cinematográficas. En 2023 interpretó a Tigris Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, una película ambientada décadas antes de los acontecimientos de la historia original.

En 2024 protagonizó Cuckoo, una película de terror psicológico en la que interpreta a una joven que se enfrenta a una serie de acontecimientos inquietantes tras mudarse con su familia.

También protagonizó Blade Runner 2099, una serie ambientada en el universo de ciencia ficción de Blade Runner, en la que interpreta a Cora.

Estos proyectos muestran la evolución de su carrera y su participación en producciones de distintos géneros, más allá del papel que la dio a conocer internacionalmente.

Defensora de las personas trans

Hunter Schafer también ha hablado sobre los obstáculos que afrontan las personas trans. En 2025, Schafer llamó la atención al contar que había encontrado un marcador de sexo masculino en su nuevo pasaporte estadounidense, pese a que anteriormente sus documentos indicaban el sexo femenino.

La actriz explicó que había solicitado un nuevo documento después de que le robaran el anterior. Al recibirlo, se encontró con el cambio y manifestó su preocupación por las posibles dificultades que podría afrontar al viajar.

El episodio abrió una conversación sobre los trámites administrativos y el reconocimiento legal de las personas trans en Estados Unidos.

Ahora, mientras continúa desarrollando su carrera en cine y televisión, Schafer comparte así un nuevo capítulo de su vida, esta vez desde una perspectiva íntima que ha decidido hacer pública.