Enjambre da una velada musical a sus miles de 'abejas' en su debut en el Estadio GNP Seguros

Miles de abejas salieron anoche a disfrutar de la música de quien las convocó. Sus antenas se veían por todos lados, brillantes, y sin dejar de parpadear; el amarillo y el negro se veía por donde voltearas en esa gran colmena que fue el Estadio GNP Seguros.

El espectáculo de colores era perceptible incluso con las luces del inmueble encendidas y antes de que apareciera Enjambre en el escenario como parte de su debut en el GNP.

Finalmente ¡se apagaron la luces! y en una sola voz las ovaciones llegaron: “¡Enjambre, Enjambre, Enjambre! Los asistentes aclamaban la entrada de la banda a la primera de las dos fechas en uno de los escenarios más imponentes de la Ciudad de México.

La música comenzó a sonar, todos reconocieron los acordes; se trataba de Desfases, una de las piezas más reconocidas de Daños Luz, el disco más reciente de la agrupación, con el cual la banda se presenta en este nuevo tour.

Después comenzó Ausencia de cocina, y apareció Luis Humberto Navejas en las pantallas con un traje negro, propio de su primer GNP, con la banda que conformó hace más de dos décadas.

“No dejes de sonreír, nunca antes de dormirte” y el público explotó con En tu día. Los gritos no pararon y comenzó Dulce Soledad, una de las canciones que marcaron la historia de la banda; el público conectó de inmediato y no paró hasta el final gritando “te llamaré por nombre, mi dulce soledad”.

Enjambre Daniel Betanzos

“Muchas gracias, en este recinto tan importante, ninguna noche como ésta, sean bienvenidos Enjambre Escuchas, todo esto es Enjambre”, expresó Navejas.

Pasaron a cantar Intruso y a señas, el vocalista animó al público a cantar y a gritar el coro, mientras que en el escenario un juego de luces en tonos azules acompañaban a la banda en tanto salía humo del suelo creando un ambiente propio de la canción.

Muchas gracias, como muchos ustedes saben, somos de Fresnillo, Zacatecas, pero también podemos decir que la Ciudad de México es nuestro hogar, aquí fue donde todo empezó a crecer, nos da mucho gusto volver a casa, esto es Visita”, dijo Navejas antes de iniciar a cantar.

“La más grande maravilla…” llegó con Cobarde y los asistentes no perdieron la oportunidad de cantar acompañando a su banda favorita.

Quiero agradecerles por acompañarnos en este proyecto, quiero agradecer sus antenas, sus playeras rayadas, esta noche quiero...” y ahí hizo una pasa y comenzó Madrugada.

Pasaron Ciencia de la lluvia, Egohisteria, Tercer tipo y con aplausos al aire le siguió Cámara de faltas, acompañando a la batería desde el inicio de la canción.

La noche transcurrió con Rosa Náutica, Divergencia y Manía cardiaca, en las que al final aparecieron fuegos artificiales que iluminaron el cielo mientras Navejas preguntaba al público “¿Cómo andamos?” y celebraba “¡Qué gusto ver todo esto!”, para pasar a cantar Juguete.

Fans en el concierto de Enjambre. Daniel Betanzos

El vocalista de Enjambre recibió unas flores y dijo “Hablando de nueve años, creo que ya ha sido algo más, pero viajamos a esta época felina”, e interpreto Nueve, Último tema y Segundo tema, agradeciendo que el público se acordó de esas piezas.

“Hace unos cuantos ayeres nos presentamos en este recinto”, recordó el vocalista, mencionando su presentación de 2009 en el Vive Latino, y agradeció a su público indicando que esta noche fue la mayor recompensa que han tenido. También agradeció a sus familiares y equipo de trabajo sin dejar de lado a los Enjambre escuchas, indicando que Dios estaba en el mismo lugar, frase con la que dio pie a Vivos.

Enjambre Daniel Betanzos

Humberto comenzó a hablar: “Para esta ocasión tan especial, tuvimos que llamar refuerzos, trajimos a los Avengers, desde Zacatecas”, para recordar Noches de Salón y en el escenario aparecieron los músicos que acompañaron dicha gira, para interpretar Piel Canela, De nadie y Elemento.

Luis Humberto agradeció al público y se apagaron las luces del escenario y aunque parecía que todo terminaba, el público no dejaba de pedir otra pieza cuando de nuevo apareció Enjambre y el repertorio continuó con la banda en solitario, alumbrados por una lámpara y las versiones originales de El regalo, Vida en el espejo, La duda, Impacto, Somos ajenos y terminó con Vínculo.

Una noche que no se compara con ninguna otra en su carrera. Enjambre pisó por primera vez en solitario el escenario del Estadio GNP Seguros, e hizo cantar a todos los asistentes hasta quedarse sin voz, agradeciendo el apoyo a la banda en esta primera fecha de dos en la capital que terminó con el cielo despejado y la Luna brillando.