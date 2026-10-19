César Bono pierde el ojo izquierdo tras extirparle un tumor; esto se sabe sobre su salud

El actor César Bono enfrenta un nuevo desafío de salud luego de someterse a una cirugía para retirar un tumor localizado en el ojo izquierdo. La noticia fue dada a conocer por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa De Primera Mano.

¿Qué le pasó a César Bono y por qué perdió el ojo izquierdo?

Durante la emisión del 19 de octubre de De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante informó que el actor fue intervenido quirúrgicamente para retirar un tumor que tenía en el ojo izquierdo. De acuerdo con lo explicado por el conductor, la operación implicó extraer tanto la lesión como el órgano afectado.

Hace tres días le hicieron una operación por un tumor que tenía en el ojo izquierdo. Y el resultado es que le quitaron el tumor y le sacaron el ojo también”, comentó el periodista.

La noticia sorprendió debido a las implicaciones de la cirugía y al cambio que representa para el actor, quien durante décadas ha desarrollado su carrera en el teatro, la televisión y el cine.

¿El tumor que le extirparon a César Bono es canceroso?

Hasta el momento, no se ha confirmado que el tumor que provocó la pérdida del ojo izquierdo de César Bono sea canceroso. La información difundida en De Primera Mano señala que el actor se encuentra a la espera de los resultados de la biopsia para conocer la naturaleza de la lesión.

Durante el programa, Gustavo Adolfo Infante explicó que existía la sospecha de que el tumor pudiera ser maligno, aunque aclaró que todavía no había un diagnóstico definitivo.

Está esperando el resultado de la biopsia, que se lo darán en unos días porque había la sospecha de que podía ser cancerígeno este tumor”, señaló el conductor.

No han dado a conocer detalles suficientes para precisar el tipo de tumor ni las razones clínicas específicas por las que fue necesario retirar el ojo.

¿Cómo se encuentra César Bono después de la operación?

Según lo relatado por Gustavo Adolfo Infante, el actor se encontraba de buen ánimo tras la cirugía e incluso había recurrido al humor para afrontar este episodio.

El periodista compartió una de las bromas que, de acuerdo con su relato, hizo Bono al hablar de la posibilidad de utilizar un parche en el ojo.

Estaba de muy buen ánimo esta mañana, que incluso estaba bromeando, que iba a ser el primer cavernícola pirata del teatro en México”, comentó Infante.

Mientras se esperan nuevos detalles, sus compañeros de profesión expresaron sus buenos deseos y destacaron la fortaleza que el actor ha mostrado ante diferentes dificultades a lo largo de su vida.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado César Bono anteriormente?

La preocupación por el estado de salud del intérprete también está relacionada con los antecedentes médicos que ha compartido públicamente.

En 2018, César Bono sufrió ocho infartos cerebrales que le dejaron secuelas en la movilidad. Pese a las dificultades físicas derivadas de ese episodio, el actor ha continuado trabajando y presentándose en los escenarios.

En enero de 2026, también habló sobre las fracturas de dos costillas que sufrió después de una caída en su casa. En aquella ocasión, explicó que seguía cumpliendo con sus compromisos teatrales a pesar de las molestias.

Su determinación para mantenerse activo ha sido reconocida por sus colegas, quienes han recordado su deseo de conservar su independencia y continuar con su trabajo artístico.

Durante la emisión de De Primera Mano, uno de los conductores recordó una ocasión en la que Bono rechazó ayuda para subir las escaleras de un teatro porque quería hacerlo por sus propios medios.

Él dice que no, que él podía solo”, relató al recordar.

Por ahora, uno de los aspectos más importantes será conocer el resultado de la biopsia, pues permitirá establecer si el tumor era canceroso y si el actor requiere algún tratamiento complementario.

Gustavo Adolfo Infante expresó su esperanza de que el diagnóstico sea favorable y destacó que la prioridad es conocer la naturaleza de la lesión.

Lo importante es el diagnóstico de la biopsia del tumor que le hizo perder el ojo, de que Dios quiera, primero Dios, que no sea cancerígeno”, manifestó el periodista.

Mientras se esperan los resultados, la evolución de César Bono y las indicaciones de sus médicos, serán determinantes para conocer los siguientes pasos de su recuperación.

La noticia se dio a conocer en una fecha cercana a su cumpleaños número 76, que en otras circunstancias habría sido motivo de celebración. Ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud y al diagnóstico que permita esclarecer qué tipo de tumor le fue extirpado.