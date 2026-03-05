Escándalo en Los Recoditos: Rafa González señalado por violencia doméstica

El nombre de Rafa González, actual vocalista de Banda Los Recoditos, se volvió tendencia en redes sociales luego de que su esposa, Fernanda Redondo, lo acusara públicamente de violencia doméstica.

Las denuncias comenzaron a circular en TikTok, donde Fernanda Redondo publicó un video grabado aparentemente después de un episodio de agresión ocurrido en su hogar. En el clip, la mujer muestra heridas que, según afirma, fueron provocadas por el cantante durante un altercado reciente.

Las imágenes y su testimonio rápidamente provocaron una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron aclaraciones por parte del artista y de la agrupación sinaloense.

“Doce años de violencia”: el testimonio de Fernanda Redondo

Tras la publicación inicial, Fernanda Redondo difundió más videos grabados fuera del domicilio que compartía con el cantante. En ellos afirmó que durante los 12 años de relación con Rafa González habría sufrido episodios reiterados de violencia física y psicológica.

Según su relato, el incidente más reciente habría sido el más grave. En declaraciones concedidas a Imagen Noticias, Fernanda Redondo aseguró que el cantante la agredió después de que ella se negara a organizar una reunión en su casa.

Estábamos bien en la casa. Se puso agresivo. Me empezó a golpear y me enterró un cuchillo en la pierna solamente porque no quise que se hiciera una carne asada, relató.

De acuerdo con su versión, el ataque ocurrió frente a sus hijos y habría sido consecuencia de una discusión relacionada con el consumo de alcohol del cantante. La denunciante explicó que intentó evitar la reunión porque la relación ya atravesaba un momento complicado.

Denuncia falta de apoyo institucional

Además de relatar la presunta agresión, Fernanda Redondo también denunció obstáculos al intentar presentar una denuncia formal.

Según explicó, después del incidente el cantante abandonó el domicilio antes de que llegara la policía. Posteriormente, afirmó que él habría tomado sus identificaciones, tarjetas bancarias y pertenencias personales, lo que la dejó sin recursos para trasladarse a presentar una denuncia.

Fernanda Redondo relató que solicitó ayuda para acudir a la Procuraduría de Sinaloa, pero que las autoridades le indicaron que debía presentarse hasta el día siguiente.

En sus declaraciones también aseguró haber sido presionada durante años para no denunciar a su pareja. Según su testimonio, Rafa González le habría dicho en repetidas ocasiones que cualquier intento de acción legal no prosperaría debido a supuestas influencias dentro de su entorno profesional.

“Han sido 12 años de manipulación”, expresó en uno de sus videos, en los que también responsabilizó al cantante y a su círculo cercano de cualquier daño que pudiera sufrir tras hacer pública la situación.

Silencio del cantante y de la banda

Hasta el momento de la publicación de esta información, ni Rafa González ni Banda Los Recoditos han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones.

Las redes sociales del intérprete continúan mostrando publicaciones relacionadas con su actividad musical, incluida una reciente colaboración en vivo con Banda Carnaval.

El silencio del cantante ha alimentado aún más el debate en plataformas digitales, donde seguidores del regional mexicano piden que se esclarezca el caso.

¿Quiénes son Banda Los Recoditos?

Banda Los Recoditos es una de las agrupaciones más conocidas del regional mexicano. El grupo fue fundado en 1989 en Mazatlán, Sinaloa, y surgió bajo el impulso de Cruz Lizárraga, líder de la legendaria Banda El Recodo.

Desde sus inicios, la agrupación fue conocida como una especie de “semillero” de talentos jóvenes dentro del género de banda sinaloense. Con el paso de los años lograron consolidar una carrera propia, acumulando éxitos radiales, premios y certificaciones discográficas.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Mi último deseo”, “Me sobrabas tú” y “Mi amigo El Mimoso”, temas que han alcanzado gran popularidad en México y entre las comunidades latinas en Estados Unidos.

Rafa González y su llegada a la banda

Rafa González se integró como vocalista de Banda Los Recoditos en enero de 2024, tras la salida de Luis Ángel Franco.

Su incorporación marcó una nueva etapa para el grupo, que continuó presentándose en giras y festivales del regional mexicano. Sin embargo, las acusaciones recientes han colocado al cantante en el centro de una controversia que podría impactar tanto su carrera como la imagen pública de la banda.

Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales y en el ámbito mediático, a la espera de que las autoridades y las partes involucradas ofrezcan más información sobre lo ocurrido.

