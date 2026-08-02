¡Preparen sus galeones! ‘Harry Potter’ vuelve al cine con vasos y menú especial

Prepárate para los vasos coleccionables y menú de Harry Potter en Cinépolis, como parte de la celebración del regreso del universo mágico a la pantalla grande durante el mes de agosto.

El hechizo de Harry Potter sobre la cultura popular permanece más vivo que nunca. Para los fanáticos que crecieron esperando su carta de aceptación a la escuela de magia, cada aniversario representa la oportunidad perfecta para desempolvar las túnicas, tener listas las varitas y reunirse para revivir la fascinación que transformó para siempre la industria del entretenimiento cinematográfico mundial.

En esta ocasión, debido al festejo de “25 años de magia”, como lo llevan en la campaña, las películas de Harry Potter estarán de regreso en el cine de todo el mundo. Y esta vez, la magia llega hasta el área de dulcería de cada complejo.

En el caso de México, Cinépolis ya tiene preparada una lista de promocionales de edición limitada y sabores inspirados en el mundo mágico, algo que los potterheads están listos para conocer.

Vasos coleccionables de Harry Potter en Cinépolis Cinépolis

Así son los vasos coleccionables de Harry Potter en Cinépolis

De forma no oficial, a las redes sociales como X e Instagram llegó el primer vistazo de los vasos coleccionables que tendrá Cinépolis como parte del estreno de las películas de Harry Potter en salas mexicanas.

Se trata de cuatro vasos conmemorativos con acabados texturizados y en 3D con los diseños de cada una de las casas de Hogwarts; es decir, los vasos representan a los estudiantes de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Los vasos vienen “vestidos” con las túnicas de las casas, incluyendo corbata y bufanda, con los colores de las casas. Añadido al detalle, también se aprecia el escudo de Hogwarts y, en la parte de atrás, se complementan con el grabado “25 years of magic”, haciendo referencia al aniversario número 25 del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en cines.

Los vasos se complementan con sus respectivos popotes, los cuales también tienen los colores respectivos de cada casa.

Por el momento, no se han revelado los precios de cada vaso o si se venderán en conjunto. Lo que es seguro es que se espera que estos vasos sean un recuerdo tangible y duradero para los potterheads que acudan a los cines.

Menú de Harry Potter en Cinépolis Cinépolis

¿Cuál es el menú temático de Harry Potter en Cinépolis?

Además de los vasos coleccionables, Cinépolis anunció un menú temático de Harry Potter para sus salas VIP, algo que ya ha hecho para otras películas recientemente.

En el marco de la celebración de los 25 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal, se plantea una experiencia mágica que incluye alimentos inspirados en el mundo mágico creado por J.K. Rowling.

El paquete se compone por:

Boleto para la función en Cinépolis VIP

Menú temático inspirado en la película

Dos bebidas sin alcohol

Aunque aún no se conocen los alimentos que vendrán, se espera que incluya el tradicional sabor de la cerveza de mantequilla, palomitas y quizá, dulces inspirados en Honeydukes, la tienda de golosinas de los magos.

Harry Potter Harry Potter

El precio no se ha revelado pero teniendo en cuenta otras funciones donde ya se han organizado este tipo de eventos, se calcula que cada boleto tendrá un costo aproximado de 500 a 700 pesos.

La preventa para esta experiencia se llevará a cabo a partir del 10 de agosto.

Dada la presencia de revendedores y la enorme base de seguidores de la saga, conseguir los artículos más codiciados ya se ve como un reto; sin embargo, los expertos recomiendan estar pendientes de las redes sociales de la cadena de cines, así como acudir a las salas durante los primeros días de la preventa, aprovechando las primeras horas de apertura de los complejos.

Asimismo, es aconsejable adquirir las entradas para las funciones mediante las aplicaciones móviles o plataformas web oficiales, ya que en ocasiones se habilitan opciones para preordenar los combos de dulcería al momento de comprar los boletos.