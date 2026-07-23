Harry Potter y la Piedra Filosofal vuelve a cines en México: ¿cuándo y dónde verla?

¡Hogwarts volverá a abrir sus puertas en la pantalla grande! A 25 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Cinépolis +QUE CINE traerá de regreso la primera película de la saga para una temporada especial en salas de México.

El reestreno estará disponible del 27 de agosto al 2 de septiembre, mientras que la preventa comenzará el 31 de julio a través de la App Cinépolis GO y el sitio oficial de Cinépolis.

La función formará parte de una celebración para los fans que crecieron con la historia del joven mago, pero también para quienes quieran descubrirla por primera vez en cine. Además, las proyecciones incluirán aproximadamente 15 minutos de contenido exclusivo, por lo que se recomienda permanecer hasta el final.

Harry Potter y la Piedra Filosofal regresa a salas

Estrenada originalmente en 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal marcó el inicio de una de las franquicias cinematográficas más populares de las últimas décadas. La película está basada en la primera novela de J.K. Rowling y fue dirigida por Chris Columbus.

La historia sigue a Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, un niño huérfano que vive sin conocer la verdad sobre su origen. Todo cambia en su cumpleaños número once, cuando descubre que es un mago y que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

En ese nuevo mundo conoce a Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint, y a Hermione Granger, interpretada por Emma Watson. Juntos comienzan una amistad que los llevará a enfrentar secretos, criaturas, hechizos y un misterio relacionado con la Piedra Filosofal.

Harry Potter y la piedra filosofal Especial

¿Cuándo será la preventa de Harry Potter en Cinépolis?

La preventa para el reestreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal comenzará el 31 de julio. Los boletos podrán comprarse en la App Cinépolis GO y en el sitio oficial de Cinépolis.

Por ahora, la cadena aún no ha dado a conocer todos los complejos participantes, por lo que la cartelera se actualizará más adelante con las sedes disponibles.

También habrá funciones en 4DX

Además de las funciones tradicionales, la película también estará disponible en salas 4DX seleccionadas. Este formato permitirá vivir de otra manera algunas de las escenas más recordadas de la cinta, como los vuelos en escoba, los pasillos de Hogwarts y los momentos de aventura dentro del castillo.

El reestreno busca recuperar la experiencia para la que fue pensada la película: verla en una sala de cine, con pantalla grande, sonido envolvente y público reunido alrededor de una historia que marcó a varias generaciones.

Una saga que sigue vigente

Desde su estreno, Harry Potter y la Piedra Filosofal se convirtió en un fenómeno cultural. Su elenco, sus escenarios, su música y sus personajes pasaron a formar parte del imaginario de millones de personas alrededor del mundo.

bgpa