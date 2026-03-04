BTS estrena el primer tráiler de 'El comeback en vivo', su regreso mundial

El momento que el ARMY de todo el mundo había estado esperando finalmente es una realidad. Después de una pausa que para muchos se sintió casi eterna, BTS acaba de soltar el primer tráiler oficial y el arte principal de su esperadísimo regreso a los escenarios.

El avance arranca tocando una fibra muy sensible en la historia de la banda. Los primeros segundos nos regresan en el tiempo justo a ese instante en el que las noticias anunciaban que el grupo tomaría un receso en su carrera.

A través de una mezcla de audios de comunicadores y las reacciones genuinas de los fans al enterarse de la noticia, el tráiler revive esa incertidumbre inicial.

BTS se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco

De pronto, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook aparecen a cuadro, confirmando que la paciencia de sus seguidores valió cada minuto.

“Sentí que todos evolucionamos de alguna manera. Creo que los siete podemos seguir adelante y avanzar juntos”, se escucha decir en el video.

¿Cuándo se estrena el comeback de BTS?

Anota bien la fecha en tu calendario: el próximo sábado 21 de marzo de 2026, la plataforma de streaming Netflix hará historia al transmitir en vivo y en exclusiva el evento bautizado como BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG.

J-Hope

Se trata de una monumental presentación diseñada específicamente para celebrar el lanzamiento del nuevo y esperadísimo material discográfico de la banda, un álbum que lleva por título ARIRANG.

El concierto será transmitido en riguroso directo desde la histórica Plaza Gwanghwamun, ubicada en el mismísimo corazón de Seúl. Este espacio no solo es uno de los puntos turísticos y culturales más importantes de Corea del Sur, sino que le dará un marco épico y tradicional a la presentación del álbum ARIRANG, un nombre que, por cierto, hace un guiño directo a la cultura y las raíces coreanas.

BTS regresa con documental en Netflix

Al ser un evento en vivo desde Asia, la diferencia de horario hará de las suyas. La transmisión comenzará a las 8:00 de la noche en el horario estándar de Corea (KST), lo que significa que en la Ciudad de México y el centro del país la conexión arrancará en punto de las 5:00 de la mañana.

La dirección del evento estará a cargo del aclamado director Hamish Hamilton, un verdadero peso pesado en la industria de los eventos en vivo a nivel mundial. Además, la producción ejecutiva es el resultado de una enorme alianza estratégica entre las agencias HYBE y BIGHIT MUSIC, trabajando en conjunto con Guy Carrington, Garrett English, Kevin Hermanson y la reconocida casa productora Done + Dusted.

