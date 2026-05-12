¿Qué apareció en el concierto de BTS en CDMX? El VIDEO viral que tiene aterrados a los fans

Los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejaron momentos inolvidables para miles de fans, pero también un misterio que ya comenzó a causar revuelo en redes sociales.

En las últimas horas se viralizó un video grabado durante la presentación que la agrupación surcoreana ofreció el pasado 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “ARIRANG”. Lo que parecía ser un recuerdo más del concierto terminó convirtiéndose en tema de debate entre internautas.

El video fue compartido originalmente por una fan en un grupo de Facebook dedicado a ARMY, quien explicó que asistió a las inmediaciones del recinto para escuchar el concierto desde afuera. Sin embargo, no fue hasta después, cuando revisó los videos en su celular, que notó algo inusual moviéndose cerca del GNP.

La supuesta entidad paranormal que desconcertó a ARMY

En el video se puede observar una especie de silueta oscura con forma humanoide que aparece por apenas unos segundos antes de desaparecer rápidamente.

La extraña figura llamó inmediatamente la atención de los usuarios, quienes comenzaron a reproducir el video cuadro por cuadro intentando descubrir qué era exactamente lo que apareció durante el concierto.

BTS Canva

La fan que compartió el material escribió junto a la publicación:

Armygas ahorita viendo los videos de ayer, ¿qué carajos es eso que se mueve y luego desaparece?

El comentario rápidamente acumuló miles de reacciones y convirtió el clip en uno de los videos más comentados.

Mientras algunos usuarios aseguraban sentirse perturbados por la supuesta aparición, otros tomaron el tema con humor y comenzaron a crear memes diciendo que “invocaron algo” al cantar mal las canciones en coreano durante el concierto.

Redes sociales se llenan de teorías sobre el video paranormal

Como suele ocurrir con este tipo de fenómenos virales, las teorías no tardaron en aparecer.

Algunos internautas afirmaron que podría tratarse de un supuesto espíritu o incluso de una figura extraterrestre debido a la manera en que la silueta aparece y desaparece repentinamente.

Otros aseguraron que, observando detenidamente el video, pueden verse incluso dos figuras moviéndose cerca del escenario.

BTS Instagram @campillo_official

Sin embargo, también hubo usuarios que intentaron encontrar una explicación lógica a lo ocurrido. Entre las teorías más comentadas se encuentra la posibilidad de que la figura fuera parte de las animaciones visuales o efectos proyectados durante el espectáculo de BTS.

BTS arrasó en el Estadio GNP Seguros con su gira “ARIRANG”

Más allá de la polémica paranormal, las presentaciones de BTS en la CDMX fueron un auténtico fenómeno.

La agrupación ofreció conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo en el renovado Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, reuniendo a más de 195 mil personas durante las tres fechas, según estimaciones de fans y organizadores.

BTS X

La visita de BTS provocó una auténtica locura en la capital mexicana, con fans llegando desde distintos estados e incluso de otros países para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook.

AAAT*