Vendedor improvisa una ARMY Bomb con botella de agua en concierto de BTS

Un vendedor que se encontraba en el concierto de BTS en la Ciudad de México se volvió parte del espectáculo sin subirse al escenario. Mientras miles de fans agitaban sus lightsticks oficiales, conocidos como ARMY Bombs, el comerciante decidió no quedarse atrás e improvisó su propia versión con una botella de agua, provocando risas y comentarios entre las asistentes.

El momento fue captado por fans durante uno de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, donde el grupo surcoreano se presentó como parte de su gira en México. En el video, el vendedor aparece sosteniendo la botella como si fuera una ARMY Bomb, siguiendo el ambiente del concierto y sumándose al entusiasmo del público.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron el humor del vendedor y la manera en que adaptó un objeto cotidiano al lenguaje del fandom de BTS.

¿Qué es una ARMY Bomb?

La ARMY Bomb es el lightstick oficial de BTS. Se trata de un dispositivo luminoso que los fans utilizan durante los conciertos para acompañar las canciones, formar luces coordinadas y crear efectos visuales dentro del recinto.

Para el fandom, conocido como ARMY, no es solo un accesorio: también funciona como símbolo de pertenencia. Por eso, ver a un vendedor improvisar una versión casera con una botella de agua provocó una reacción inmediata entre las fans.

El gesto fue leído como una forma espontánea de integrarse al ambiente del concierto, incluso sin tener el objeto oficial.

army bomb

La “ARMY Bomb” hecha con una botella de agua

Lo que hizo viral el momento fue la sencillez del recurso. En lugar de usar un lightstick, el vendedor tomó una botella de agua y la levantó como si fuera parte del show.

La imagen conectó con el humor que suele surgir en los conciertos masivos en México, donde vendedores, fans y personal del recinto terminan protagonizando escenas inesperadas. En este caso, la botella se convirtió en una especie de “ARMY Bomb mexicana”, como comenzaron a llamarla algunos usuarios.

El video generó comentarios entre fans que bromearon con que el vendedor “entendió la tarea” o que también quería participar en el concierto.

bgpa