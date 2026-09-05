Dolly Parton decidió vivir sus últimos días lejos de los reflectores y sin revelar públicamente uno de los momentos más delicados de su vida. La cantante estadounidense enfrentó una breve batalla contra el cáncer que solo fue confirmada después de su muerte, el pasado 25 de agosto, a los 80 años.

La noticia sorprendió a millones de seguidores porque, apenas unos días antes, la intérprete de "Jolene" había hablado de sus problemas de salud, pero no mencionó que padecía cáncer. Ahora, una integrante de su familia explicó por qué la artista prefirió mantener esa información en privado.

Foto: Instagram Dolly Parton

¿Por qué Dolly Parton decidió mantener en secreto su lucha contra el cáncer?

La explicación llegó a través de Jada Star, sobrina de Dolly Parton, quien habló con el programa Extra el 1 de septiembre sobre los últimos días de su tía.

De acuerdo con Star, Dolly nunca quiso preocupar a otras personas, por lo que decidió mantener su diagnóstico alejado de la opinión pública. La familia también optó por respetar esa decisión y mantener en privado los detalles de su proceso médico.

"Nunca quiso preocupar a nadie. Así que creo que fue solo un shock", explicó la sobrina al referirse a la decisión de la cantante y a la sorpresa que provocó su muerte.

Durante los meses previos a su fallecimiento, la cantante había reconocido que enfrentaba algunos problemas médicos y que todavía se encontraba en recuperación, pero nunca hizo público su diagnóstico de cáncer.

"Mantuvimos todo eso bastante privado", señaló Star sobre el padecimiento de su tía.

Después de su muerte, la familia pidió además respeto ante la información que comenzó a circular en redes sociales. Stella Parton, hermana de la cantante, cuestionó la difusión de información falsa y contenido generado con inteligencia artificial relacionado con el fallecimiento de Dolly.

La última decisión de Dolly Parton mantener en secreto su lucha contra el cáncer IG: @dollyparton

¿Qué tipo de cáncer tenía Dolly Parton?

Hasta el momento, el tipo de cáncer que padecía Dolly Parton no ha sido revelado públicamente.

El comunicado de sus representantes confirmó que la cantante murió después de una "breve batalla contra el cáncer" en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, donde estuvo acompañada por sus seres queridos. Sin embargo, el documento no especificó qué tipo de cáncer tenía ni cuándo recibió el diagnóstico.

Después de enfrentar valientemente una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó su vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center rodeada de sus seres queridos.

La sobrina de la cantante tampoco proporcionó detalles sobre el diagnóstico durante su conversación con Extra. Su testimonio se concentró en explicar la razón por la que Dolly quiso mantener el proceso en privado y en cómo su familia ha enfrentado la pérdida.

Star explicó que el proceso de duelo se ha sentido "realmente difícil" y "muy surrealista".

La confirmación de su enfermedad llegó después de su muerte. El 25 de agosto, los representantes de Parton informaron que había fallecido a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

La última decisión de Dolly Parton mantener en secreto su lucha contra el cáncer IG: @jadastarmusic

¿Qué dijo Dolly Parton sobre su salud días antes de morir?

Uno de los elementos que más ha llamado la atención después de su muerte es que Dolly Parton habló de su salud pocos días antes de fallecer.

El 21 de agosto, durante una conversación con People, la cantante reconoció que atravesaba "momentos difíciles" debido a su estado de salud. Sin embargo, también dejó claro que mantenía sus proyectos profesionales y que continuaba con su recuperación.

Parton incluso habló de nuevos proyectos relacionados con su carrera y su legado. Su actitud pública contrastaba con la gravedad de la enfermedad que sus representantes revelarían apenas cuatro días después.

La entrevista adquirió otro significado tras el anuncio de su muerte. En ese momento, el público supo que aquella conversación había ocurrido prácticamente al final de la vida de la artista.

La última decisión de Dolly Parton mantener en secreto su lucha contra el cáncer IG: @jadastarmusic

¿Cómo fueron los últimos días de Dolly Parton y qué hizo su familia?

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville. Sus representantes informaron que permaneció acompañada por sus seres queridos.

La familia había mantenido en privado la enfermedad, una decisión que, de acuerdo con Jada Star, correspondía a la propia Dolly. Tras su muerte, sus familiares comenzaron a compartir algunos detalles sobre sus últimos días y sobre la manera en que la cantante enfrentó la enfermedad.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Stella Parton, la hermana de Dolly, quien señaló que la cantante estuvo dispuesta a considerar tratamientos experimentales con la intención de que su experiencia pudiera aportar información útil para futuras investigaciones.

Sus representantes destacaron, en el comunicado sobre su muerte, su trabajo filantrópico y su apoyo a proyectos relacionados con la educación y la investigación médica.

Después del fallecimiento, la familia también organizó una despedida privada. Dolly Parton fue sepultada en Nashville en una ceremonia reservada para familiares cercanos. Fue enterrada en Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, junto a su esposo Carl Dean.

Mientras la familia procesaba la pérdida, también comenzaron los homenajes públicos. El 29 de agosto, el Grand Ole Opry dedicó una noche a recordar a Parton. Jada Star participó en el tributo e interpretó "The Orchard", una canción que había grabado junto a su tía, y mencionó que "Todos estos homenajes nos han ayudado mucho a superar esto".

Ahora, tras su muerte, el testimonio de su familia permite comprender que aquella reserva no fue producto de una falta de información, sino de una decisión personal.

Dolly Parton quiso seguir siendo, hasta el final, la artista que sus seguidores conocían: una mujer dedicada a la música, al trabajo y a los proyectos que todavía tenía pendientes, mientras enfrentaba en privado una enfermedad que finalmente terminó con su vida.