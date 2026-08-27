Dolly Parton quería probar tratamientos experimentales contra el cáncer para ayudar a otros

La preocupación de Dolly Parton por ayudar a los demás habría permanecido hasta sus últimos días. Después de la muerte de la cantante, su hermana Stella Parton compartió un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacó que la cantante incluso estaba dispuesta a permitir que médicos probaran tratamientos experimentales en ella con la intención de beneficiar a futuros pacientes.

¿Qué reveló Stella Parton sobre los últimos días de Dolly?

A través de una publicación en redes sociales, Stella recordó a su hermana y destacó la generosidad que la caracterizó durante toda su vida.

Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”.

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De acuerdo con el relato de Stella, Dolly habría contemplado esta posibilidad incluso ante un escenario en el que ya no existieran alternativas para tratar su enfermedad.

En el mismo homenaje, Stella pidió a quienes admiraban a la cantante que recordaran su legado a través de acciones de solidaridad y generosidad.

Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieren honrar su legado, muestren más bondad, animen a los demás y dediquen más de su tiempo y recursos, como ella siguió haciendo hasta el final”.

Con estas palabras, la hermana de la cantante destacó que la faceta solidaria de Dolly fue una parte fundamental de su personalidad y no únicamente una característica de su imagen pública.

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¿Cuándo murió Dolly Parton?

Dolly Parton falleció el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, después de enfrentar un diagnóstico de cáncer.

Sus problemas de salud habían comenzado a generar preocupación pública desde el otoño de 2025, cuando la artista informó que no podría presentarse en su residencia de Las Vegas programada para diciembre de ese año debido a “algunos problemas de salud”.

La cantante mantuvo gran parte de los detalles relacionados con su estado de salud en privado.

La muerte de una de las figuras más importantes de la música country provocó numerosas muestras de cariño tanto en Estados Unidos como en otros países.

Entre las personalidades que han expresado su pesar se encuentran Taylor Swift, Miley Cyrus, quien fue su ahijada, y Donald Trump, además de otros artistas y figuras públicas que reconocieron la trayectoria de la intérprete.

Dolly Parton dejó un legado que trascendió la música, pues también destacó como actriz, compositora, empresaria y filántropa.

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¿Cómo recordó Stella Parton a su hermana?

Además de hablar sobre la generosidad de Dolly, Stella compartió recuerdos personales de la relación que ambas mantuvieron a lo largo de los años.

Mi hermana mayor, Dolly, recibió sus alas el martes pasado. Si alguien llega al cielo, estoy segura de que llegó justo a tiempo. Sé que está brillando con todo su esplendor. Esa era la forma de ser de mi hermana”.

Stella también recordó una tradición que ambas mantenían desde hacía años y que consistía en hablar por teléfono mientras tomaban café cada martes por la mañana.

Todos los martes, por estas fechas, antes de que saliera el sol y el mundo aún dormía, ella y yo, durante muchos años, tomábamos café juntas por teléfono. Como buenas chicas de campo, siempre nos hemos levantado temprano. Como a ella le gustaba decir: ‘¡Caramba, Tedda, hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!’. Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes, como siempre ha sido nuestra costumbre”.

El recuerdo de Stella muestra una faceta íntima de Dolly Parton y destaca el vínculo familiar que existió entre ambas, mientras el mundo continúa despidiendo a una de las artistas más reconocidas de la música country.