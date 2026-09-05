Hermanos famosos de Hollywood que probablemente no sabías que eran familia

Hollywood tiene varias familias en las que el talento frente a las cámaras parece repetirse. Algunos parentescos son muy conocidos, pero otros pasan desapercibidos porque sus integrantes construyeron carreras por separado y rara vez aparecen juntos.

¿Qué famosos de Hollywood son hermanos?

Desde protagonistas de grandes películas hasta estrellas de algunas de las series más populares de televisión, estos actores comparten algo más que profesión y, en algunos casos, incluso llegaron a trabajar juntos antes de alcanzar la fama.

Zooey y Emily Deschanel

Zooey y Emily Deschanel son hermanas y ambas encontraron algunos de sus personajes más conocidos en televisión, aunque en producciones muy diferentes.

Emily interpretó durante 12 temporadas a la antropóloga forense Temperance Brennan en Bones. Zooey alcanzó gran popularidad como Jessica Day en New Girl y también protagonizó películas como (500) Days of Summer y Elf.

Su padre, Caleb Deschanel, es un reconocido director de fotografía, mientras que su madre, Mary Jo Deschanel, es actriz.

Mientras Emily dominaba el drama procedimental durante 12 temporadas en Bones, Zooey triunfaba en la comedia con New Girl. IG zooeydeschanel

Owen y Luke Wilson

Aunque probablemente los hayas visto por separado en decenas de películas, Owen y Luke Wilson son hermanos y comenzaron sus carreras prácticamente al mismo tiempo.

Los dos aparecieron en Bottle Rocket, el primer largometraje de Wes Anderson, estrenado en 1996. Owen también escribió el guion de la película junto con el director.

Posteriormente, Owen participó en títulos como Wedding Crashers, Midnight in Paris y Zoolander, además de prestar su voz a Lightning McQueen en Cars. Luke apareció en producciones como Legally Blonde, Old School y The Royal Tenenbaums.

Y en realidad son tres hermanos relacionados con el entretenimiento. Andrew Wilson, el mayor, también es actor y apareció junto a Owen y Luke en Bottle Rocket.

Los hermanos Wilson dieron sus primeros pasos juntos de la mano de Wes Anderson antes de convertirse en rostros habituales de la comedia. Grosby Group

Mark y Donnie Wahlberg

Mark Wahlberg tampoco es el único integrante famoso de su familia. Su hermano mayor, Donnie Wahlberg, comenzó su carrera como integrante de New Kids on the Block antes de abrirse camino como actor.

Donnie apareció en producciones como The Sixth Sense, Band of Brothers, Saw II y Blue Bloods. Mark, por su parte, protagonizó películas como Boogie Nights, The Departed, The Fighter y Ted.

También tienen un hermano llamado Paul Wahlberg, quien es chef. Los tres participaron en Wahlburgers, reality centrado en la cadena de restaurantes creada por la familia.

Jake y Maggie Gyllenhaal

Jake y Maggie Gyllenhaal no solamente son hermanos en la vida real. También interpretaron a dos integrantes de la misma familia dentro de una película.

Los actores aparecieron juntos en Donnie Darko, estrenada en 2001. Jake interpretó al protagonista, mientras Maggie dio vida a su hermana mayor, Elizabeth Darko.

Después continuaron sus carreras por separado. Jake protagonizó películas como Brokeback Mountain, Zodiac y Nightcrawler, mientras Maggie apareció en Secretary y The Dark Knight antes de dar el salto a la dirección con The Lost Daughter.

Pocos recuerdan que Jake y Maggie interpretaron precisamente a dos hermanos en la cinta de culto Donnie Darko antes de consolidarse en Hollywood. IG taylormillerphoto

Timothée y Pauline Chalamet

El apellido Chalamet no pertenece únicamente al protagonista de Dune. Pauline Chalamet, hermana mayor de Timothée, también se dedica a la actuación.

Pauline trabajó en producciones independientes antes de conseguir uno de sus papeles más conocidos como Kimberly Finkle en la serie The Sex Lives of College Girls.

Timothée, por su parte, alcanzó reconocimiento internacional con Call Me by Your Name y posteriormente protagonizó películas como Little Women, Wonka y la saga Dune.

El apellido Chalamet no es único en la industria: Pauline ha brillado en la televisión mientras Timothée encabeza superproducciones de cine. IG pauline.chalamet

Kate y Rooney Mara

Aunque comparten apellido, Kate y Rooney Mara desarrollaron durante años carreras tan independientes que algunos espectadores todavía no saben que son hermanas.

Rooney consiguió dos nominaciones al Oscar gracias a The Girl with the Dragon Tattoo y Carol. Kate ha trabajado en producciones como House of Cards, The Martian y Fantastic Four.

En 2026 finalmente ocurrió algo que no habían hecho durante sus respectivas carreras. Las hermanas protagonizaron juntas Bucking Fastard, película dirigida por Werner Herzog y presentada en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Tras décadas de carreras independientes, las hermanas Mara finalmente compartieron pantalla como protagonistas en el Festival de Venecia de 2026. IG katemara

Los hermanos de Hollywood que incluso han trabajado juntos

Compartir profesión no significa necesariamente compartir proyectos. Timothée y Pauline Chalamet, por ejemplo, han desarrollado sus carreras de manera independiente, al igual que Zooey y Emily Deschanel.

Otros sí han terminado coincidiendo frente a las cámaras.

Jake y Maggie Gyllenhaal interpretaron precisamente a dos hermanos en Donnie Darko, mientras Owen y Luke Wilson aparecieron juntos desde Bottle Rocket y posteriormente volvieron a coincidir en producciones como The Royal Tenenbaums.

Mark y Donnie Wahlberg llevaron la dinámica familiar a otro formato con Wahlburgers, donde también apareció su hermano Paul y otros integrantes de la familia.

El caso más reciente es el de Kate y Rooney Mara. Después de décadas trabajando por separado, aceptaron interpretar a las hermanas gemelas Jean y Joan Holbrooke en Bucking Fastard.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2026, convirtiéndose en la primera ocasión en que Kate y Rooney comparten una película como protagonistas.