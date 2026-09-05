Charlize Theron: Una sudafricana multitasking que le apuesta a los jóvenes 

“¡Guau! Sí me siento como Bono en este momento”. Charlize Theron levantó la mirada hacia las partes más altas del Auditorio Nacional y descubrió que el público llegaba hasta arriba.

“No me había dado cuenta hasta dónde están sentados”, reconoció entre risas, antes de comenzar una conversación en México Siglo XXI 2026 en la que habló de algo que, después de décadas en el cine, ahora tiene un nuevo significado: el éxito.

La actriz sudafricana, ganadora del Oscar por Monster, habló primero de las decisiones que toma para trabajar. “No existe una fórmula para elegir una película”, explicó, porque encontrar una buena historia no es sencillo y cada producción tiene tiempos diferentes. Algunas necesitan una preparación extensa; otras pueden filmarse con mayor rapidez. Desde que se convirtió en madre, además, sus decisiones profesionales tienen que convivir con otra prioridad.

“Desde que tuve hijos, yo intento hacer al menos un filme al año. Un filme al año. Y lo hago durante el verano, para poder traer a mis hijos conmigo”, contó. Theron tiene dos hijos y explicó que producir buena parte de sus propios proyectos le permite tener una herramienta que considera fundamental: organizar sus tiempos, por eso ahora disfruta más esa faceta tras bambalinas.

“Soy muy feliz que he producido la mayoría de lo que hago. Así que puedo controlar el horario”, dijo ante los jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional. Ese control, sin embargo, no significa intervenir en todo. La actriz explicó que su principal responsabilidad consiste en elegir bien a las personas y después permitirles trabajar.

“Creo que mi fuerza como productora es contratar a las personas correctas y luego retroceder. Sí, dejar que hagan su trabajo, pero siempre en un ambiente en el que se sientan felices y cómodos de hacerlo”. La actriz insistió en esa idea al explicar que un director, un fotógrafo o cualquier integrante del equipo fue contratado precisamente porque tiene algo que aportar. “Se les contrata por una razón. Son los mejores en lo que hacen. Retroceder y dejar que ellos hagan su trabajo”, dijo.

Para ella, producir también significa resolver aquello que sí corresponde a esa posición: presupuesto, programación y los problemas que inevitablemente aparecen durante una película. Theron reconoció que no siempre pensó de esa manera. Cuando se es más joven el miedo puede llevar a intentar controlar cada detalle porque existe la sensación de que, si uno deja de hacerlo, todo puede venirse abajo. Con el tiempo descubrió que no necesariamente ocurre así. También aprendió a aceptar que una película deja de estar bajo su control cuando llega al público. “Una vez que tu trabajo sale al mundo, pierdes el control sobre él. La única pregunta relevante es si hacerlo te hizo feliz”, afirmó.

La actriz está convencida de que los jóvenes son el futuro Salomón Ramírez Sierra

La misma experiencia la llevó a hablar de la inseguridad. Una carrera exitosa no elimina las dudas sobre las propias capacidades. “Dudar es una condición humana, es nuestra lucha y siempre vamos a tener esto en nuestra vida. Es importante estar preparado para tener éxito”, sostuvo. Para Theron, parte de crecer consiste en atravesar esos momentos sin convertirlos en una sentencia permanente. En lugar de quedarse atrapada en la duda, la experiencia permite reconocer que se trata de un momento que también pasará. Su postura también alcanza a la nueva generación que tiene enfrente. Para los jóvenes, dijo, la duda no debería convertirse en un lugar permanente. “Es solo un momento. Terminará y después llegará otro momento”. Y advirtió que precisamente ahí está el riesgo: “Es fácil quedarse en ese momento de duda”.

El éxito es el doble por ser mujer La conversación tomó entonces otro de los asuntos que han acompañado su trayectoria: las condiciones de las mujeres en Hollywood. Theron rechazó la idea de que alcanzar posiciones de poder o reclamar mejores condiciones implique recibir un privilegio.

“Una cosa es la equidad de género, que muchos lo ven como si fuera un favor, y lo único que se busca es la igualdad”, señaló. Y fue todavía más directa al hablar de las mujeres que han tenido que abrirse espacio en una industria históricamente desigual: “Jamás he conocido a una mujer quien quiera grandes logros regalados. Trabajamos duro para ganarnos nuestro espacio y cuando lo logramos, es porque nos lo hemos ganado”.

Entre una respuesta y otra, la conversación dejó ver también a una Theron menos solemne. Cuando le preguntaron por su platillo favorito de México, primero intentó incluir al tequila en la categoría y después habló de la fruta mexicana, el mole y el ceviche. “México es un país increíble”, dijo. La tecnología alcanzó la vida diaria La actriz también habló de inteligencia artificial, una herramienta que observa con una mezcla de posibilidades y preocupación. Puede facilitar producciones que hoy enfrentan restricciones de presupuesto, efectos visuales, locaciones o tiempo, pero también existe el riesgo de que la tecnología termine ocupando el espacio de las emociones y de quienes cuentan las historias.

“Creo que el mayor desafío es tratar de descubrir cómo puede ser nuestra amiga y no nuestra enemiga”, afirmó.

Ahí apareció otra preocupación: sus propios hijos y la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con la tecnología. Theron contó que ellos dominan las herramientas digitales mejor que ella y que a veces tiene que sacarlos de sus habitaciones para que convivan con sus amigos, porque prefieren el iPad o Roblox. También cuestionó la facilidad con la que las redes permiten escribir comentarios crueles sin tener enfrente a la persona que los recibe. Por eso defendió la experiencia de las salas de cine, donde una película todavía puede provocar una reacción compartida entre desconocidos.

Y al hablar de los jóvenes que tenía enfrente, cerró con una frase que resumió el tono de su participación: “Yo apostaría por ustedes”. Para Charlize Theron, después de una carrera construida entre grandes producciones, premios y personajes extremos, el éxito ya no parece medirse solamente por lo que ocurre en una pantalla. También pasa por elegir cuánto trabajar, poder llevar a sus hijos consigo, saber cuándo soltar el control y defender el espacio que se ha ganado.