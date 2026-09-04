Muere Felipe Souza, exguitarrista de El Haragán y Compañía: así lo despidió la banda

La escena del rock mexicano recibió una noticia que tomó por sorpresa a seguidores y músicos: Felipe Souza, quien fuera guitarrista de El Haragán y Compañía, murió. La propia agrupación confirmó el fallecimiento y recordó al músico como una persona que fue parte importante de la historia que han construido durante años.

La noticia comenzó a circular después de que El Haragán y Compañía compartiera un mensaje en sus redes sociales. En la publicación, la banda encabezada por Luis Álvarez habló de la tristeza que deja la partida de Souza y aprovechó para recordar los momentos que compartieron dentro y fuera de los escenarios.

Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte importante de nuestra historia, señaló la agrupación al confirmar la muerte de su exguitarrista.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la banda, muchos de los cuales recordaron la participación de Felipe Souza en distintas etapas del proyecto.

Felipe Souza fue parte de la historia de El Haragán y Compañía

Aunque Souza ya no formaba parte de la alineación actual de El Haragán y Compañía, su paso por el grupo quedó ligado a una etapa importante de su trayectoria.

El guitarrista participó en giras y grabaciones junto a la agrupación, por lo que su trabajo quedó relacionado con canciones y presentaciones que fueron siguiendo los seguidores del llamado rock urbano mexicano.

Para muchos fans, los integrantes que han pasado por El Haragán y Compañía también forman parte de la historia de una banda que ha conseguido mantenerse durante décadas dentro de la escena nacional.

Por eso, la noticia de su muerte no pasó desapercibida. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de seguidores que lamentaron el fallecimiento del músico y recordaron su trabajo con la agrupación.

El Haragán y Compañía Daniel Augusto

Así despidió El Haragán y Compañía a su exguitarrista

En su mensaje, la banda no se limitó a informar sobre el fallecimiento de Felipe Souza. También recordó los años que compartieron, desde los escenarios hasta los momentos que quedaron fuera de los reflectores.

Compartimos escenarios, canciones, caminos, noches y momentos que quedaron para siempre en la memoria, escribió El Haragán y Compañía.

La agrupación también agradeció al guitarrista por su música y por los años en los que su guitarra fue parte del sonido que acompañó al grupo.

Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria, agregó la banda en su despedida.

El mensaje fue acompañado por muestras de cariño de seguidores y personas cercanas a la escena musical, quienes lamentaron la muerte del músico y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

El rock mexicano despide a Felipe Souza

La muerte de Felipe Souza representa una pérdida para quienes compartieron con él parte de su camino dentro de la música. Su paso por El Haragán y Compañía lo convirtió en uno de los músicos relacionados con la historia de la agrupación y con una escena que durante años ha encontrado en el rock urbano una forma de contar historias de la vida cotidiana.

Hasta el momento, el mensaje difundido por la banda se ha centrado en despedir al guitarrista y recordar su legado musical. Sus compañeros también aprovecharon la publicación para enviar un mensaje a las personas que estuvieron cerca de él.

Nuestro abrazo y nuestras condolencias para su familia, amigos y para todos quienes tuvieron la fortuna de compartir la vida con él, expresó la agrupación.

Así, entre recuerdos de escenarios, canciones y años compartidos, El Haragán y Compañía despidió a Felipe Souza, un músico que, aunque ya no estaba en la alineación actual, dejó su propia parte dentro de la historia de la banda.